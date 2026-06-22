【ナッシュビル（米テネシー州）＝林田晴樹】Ｗ杯に臨んでいる日本代表に、Ｕ―１９（１９歳以下）代表が練習パートナーとして同行している。

メキシコ・モンテレイでの事前合宿から練習試合の相手役などを務めている。

フル代表にとっては、対外試合と比べて形式を柔軟に変えられ、コンディション調整や戦術確認により集中できる。一方、Ｕ―１９代表の選手たちにとっては、フル代表の技術や合宿の雰囲気に触れることができる貴重な機会となる。

「（フル代表の選手が）色んなアドバイスをくれる。それだけで吸収できるものはある」とＵ―１９代表の山口監督。フル代表の練習に参加したＦＷ吉田（鹿島）は「細かい部分も本当にミスをしない。パワーや技術も（レベルが）違った」と大きな刺激を受けている。

現代表では、久保（レアル・ソシエダード）、菅原（ブレーメン）らが２０１８年ロシア大会で練習パートナーを務めた。「４年後（のＷ杯）は自分が出たいと、この大会を見て強く思うようになった」と吉田。１次リーグ終了までの同行期間で、成長のヒントを余すことなく吸収していく。

◇

◇

日本代表は２１日、１次リーグ第２戦のチュニジア戦が行われたモンテレイから、拠点の米ナッシュビルに戻った。この日は全体練習を行わず、宿舎での回復に努めた。