◇パ・リーグ 楽天―西武（2026年6月22日 東京Ｄ）

楽天が7回の猛攻で試合をひっくり返した。

先発の早川は7回まで4失点。3回先頭に渡部に先制ソロを被弾した。さらに痛かったのは2死二塁からの自らの失策だ。滝沢の投前へのゴロを後逸して一、三塁のピンチを招くと、次打者の長谷川に中越えの2点二塁打を浴びた。7回には先頭打者の渡部にこの日2本目のソロ本塁打を許した。

チームは5連敗中で、吉井新監督の就任後も2連敗中。ナインは試合前に円陣を組んで臨んだ。試合前の時点で防御率0.82をマークしていた右腕・平良と対峙（たいじ）した打線は、佐藤が3回に適時二塁打を放って気を吐いた。

さらに7回には西武の救援陣を攻略。佐藤がこの日2本目の適時打をマークし、まずは2点差に。さらに2死満塁からマッカスカーが同点の2点適時打、続く渡辺佳が勝ち越しの右前適時打を放った。

この日の一戦は「楽天スーパーナイター」として東京ドームで開催。試合前には楽天の公式チア「東北ゴールデンエンジェルス」と台湾プロ野球・楽天モンキーズの公式チアリーダー「Rakuten Girls」がダンスパフォーマンスで共演して球場を盛り上げ、首位の西武を相手に攻撃陣が奮起した。