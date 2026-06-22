オランダ1部では得点王に

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアを4-0と圧倒。勝ち点を4とし、決勝トーナメント進出に大きく前進した。2ゴール1アシストと大活躍の上田綺世には、各国リーグのファンからラブコールが殺到している。

前半31分にミドルシュートを突き刺し、後半24分には伊東純也のゴールをアシストした上田。同38分には、佐野海舟の右クロスを頭で合わせて再びゴールネットを揺らした。

大活躍から一夜明けた日本時間22日、イタリアの著名なサッカー記者ファブリツィオ・ロマーノ氏は自身のXを更新。「アヤセ・ウエダは今夏、フェイエノールトを退団する可能性があり、W杯での活躍もあって注目度が高まっている。既にプレミアリーグやブンデスリーガのクラブからアプローチを受けている」とつづった。

2025-26年シーズンは、オランダ1部フェイエノールトでリーグ戦25ゴールを挙げて得点王に輝いた上田。W杯での躍動を見たX上の各国リーグのファンからは、ラブコールが届いている。

「トッテナムは明らかに彼を獲得したがっている」

「リバプールが彼とサインするさ」

「アーセナルが入札すべきだ」

「ユナイテッドよ、日本市場が欲しくはないかい？」

「最低でも4000万ユーロかかるぞ」

「レアルに来てくれ、お願いだ」

「チェルシーしか思い浮かばないな」

日本は25日（日本時間26日）にスウェーデンと対戦。上田は自らの価値を高めるためにも、貪欲にゴールを狙っていく。



（THE ANSWER編集部）