チュニジア戦で先制弾アシスト

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアを4-0と圧倒。勝ち点を4とし、決勝トーナメント進出に大きく前進した。中村敬斗が試合後、インスタグラムに投稿した1枚の写真に反響が広がっている。

日本は1次リーグ2戦目で終始、チュニジアを圧倒。W杯通算1000試合となるメモリアルマッチで上田綺世が2得点、鎌田大地が2戦連発、伊東純也もゴールを決めた。

25歳の中村はW杯デビューとなったオランダ戦でいきなりゴール。チュニジア戦でも鎌田の先制弾をアシストした。ライトなファンの間でも注目度が急上昇中で、インスタグラムのフォロワーは106万人を超えた。

チュニジア戦後、インスタグラムに「皆んなで勝ち取った勝利 応援ありがとうございました！」とつづり、5枚の写真を公開。カメラに向かってさわやかに微笑んでいる1枚が注目を浴び、SNS上で様々な声が上がった。

「イケメンすぎて胸焼けする（好き）」

「笑顔が本当に素敵すぎてかっこいいです」

「うわ誰が撮ったんだ」

「ありがとうすぎる」

日本は25日（日本時間26日）にスウェーデンと対戦。引き分け以上なら2位以内での決勝トーナメント進出が決まり、敗れても3位で突破の可能性がある。



（THE ANSWER編集部）