「うわ誰が撮ったんだ」 完勝直後、激写されたW杯日本25歳の1枚に釘付け「イケメンすぎて…」
チュニジア戦で先制弾アシスト
サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアを4-0と圧倒。勝ち点を4とし、決勝トーナメント進出に大きく前進した。中村敬斗が試合後、インスタグラムに投稿した1枚の写真に反響が広がっている。
日本は1次リーグ2戦目で終始、チュニジアを圧倒。W杯通算1000試合となるメモリアルマッチで上田綺世が2得点、鎌田大地が2戦連発、伊東純也もゴールを決めた。
25歳の中村はW杯デビューとなったオランダ戦でいきなりゴール。チュニジア戦でも鎌田の先制弾をアシストした。ライトなファンの間でも注目度が急上昇中で、インスタグラムのフォロワーは106万人を超えた。
チュニジア戦後、インスタグラムに「皆んなで勝ち取った勝利 応援ありがとうございました！」とつづり、5枚の写真を公開。カメラに向かってさわやかに微笑んでいる1枚が注目を浴び、SNS上で様々な声が上がった。
「イケメンすぎて胸焼けする（好き）」
「笑顔が本当に素敵すぎてかっこいいです」
「うわ誰が撮ったんだ」
「ありがとうすぎる」
日本は25日（日本時間26日）にスウェーデンと対戦。引き分け以上なら2位以内での決勝トーナメント進出が決まり、敗れても3位で突破の可能性がある。
（THE ANSWER編集部）