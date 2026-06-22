チュニジア戦後も美しかったロッカー

サッカーの北中米ワールドカップは20日（日本時間21日）、グループF第2節の日本―チュニジア戦がエスタディオ・モンテレイで行われ、4-0で日本が勝利した。試合後、日本イレブンが去ったロッカールームの内部をメキシコメディアが紹介。机に置かれていたものに対し、日本人ファンにも反響が広がっている。

恒例となった日本の流儀が再び絶賛されている。メキシコ・モンテレイの地元紙「EL NORTE」公式Xは、チュニジア戦後の日本ロッカーの写真を投稿した。

部屋の中央にキレイにたたまれたタオルが重ねて置かれ、チリ一つない整った状態に。ホワイトボードにはスペイン語で「本当にありがとう サムライブルー」とメッセージが記されていた。さらに、テーブルの上には2羽の折り鶴が。日本らしい、ささやかな“置き土産”だった。

この投稿がネット上で拡散され、日本人ファンからも様々な声が上がった。

「折り鶴みたいなのが二羽置かれてる。素敵や」

「小さな折り鶴。これ喜ばれるやつよ」

「折り鶴まで置いてある」

「これマジすか？？折り鶴まであるじゃん」

「日本代表のロッカールーム必ず鶴おるけど鶴折り係誰なんだろ」

米スポーツ専門局「ESPN」のサッカー専門Xでも「日本代表はモンテレイのロッカールームを完璧に整頓して、メキシコ側の関係者へ感謝のメッセージを残した」と紹介され、「日本人を嫌いになるなんて無理だ」などと海外でも注目を集めていた。

日本代表による試合後の美しいロッカーは過去のW杯や国際大会でも度々脚光を浴びてきた。14日（同15日）に米ダラス・スタジアムで行われたオランダ戦でも、整理整頓されたロッカーが海外メディアに伝えられ、称賛が集まっていた。

日本は25日（日本時間26日）にスウェーデンと対戦する。



（THE ANSWER編集部）