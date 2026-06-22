北中米Ｗ杯１次リーグ（Ｌ）第２戦のチュニジア戦（４〇０）で大勝した日本代表は２１日（日本時間２２日）、メキシコ・モンテレイからベースキャンプ地の米ナッシュビルに戻った。２５日（同２６日）の第３戦・スウェーデン戦（ダラス）で勝つか引き分けなら２位以内が決まる。森保ジャパンは中４日で迎える次戦だけでなく、さらに間隔が詰まる可能性のある決勝トーナメント（Ｔ）１回戦も見据えてスタメンの大幅入れ替えもあり得る。優勝を目指す策士・森保一監督（５７）の勝負手を岩原正幸キャップが「読み解く」。

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森保ジャパンが１次Ｌだけでなく、その先を考えた勝負手を温めている。引き分け以上で２位以内での決勝Ｔ進出が決まる有利な状況で迎えるスウェーデン戦は、世界一への道筋を描いた大胆なターンオーバーを繰り出すことが考えられる。

１次Ｌでさえ渡っている森保采配。指揮官は常に「目の前の勝利をつかむためにベストを尽くす」と話す。初戦の強豪オランダ戦では終盤に４バックの秘策で粘り強くドローに持ち込んだ。第２戦のチュニジア戦は、左膝負傷のＭＦ久保の欠場余波もあり、初戦から先発４人を変更。１年ぶりにボランチから左シャドー（１トップ後方）で起用した鎌田が先制点、先発抜てきの伊東の追加点などＷ杯の日本史上最多４発で勝負を決めた。２大会連続でチームを率い、自信に裏打ちされた“動く森保監督”が今大会のキーワードだ。

今大会から出場チームが３２から４８に増え、決勝まで従来の７から８試合を戦うことになる。心配要素は選手のコンディション面。スウェーデン戦は、初戦のオランダ戦から中５日で迎えたチュニジア戦より少ない中４日で迎える。さらに１、２位突破の場合は決勝Ｔ１回戦は中３日とさらにタイトになる。しかも対するＣ組は王国ブラジルか、進境著しい難敵モロッコが突破してくる可能性が高い。その前にスタメンを大幅に入れ替えて主力を温存することができれば追い風。指揮官が大きな壁を打ち破るため、再び動くとみる。

あくまでスウェーデン戦も勝ち点３を目指す。ただ、チュニジア戦前に別メニュー調整の日もあったＦＷ上田や鎌田、左サイドのＭＦ中村をベンチに置くパターンは十分に考えられる。

動ける根拠もある。森保監督は「誰が出ても勝つ、誰と組んでも機能する」と自信を持ち、「２、３チーム分の選手層を」と選手層を整えてきた。スウェーデン戦はその準備が生きる場面だ。今大会は１、２戦目で交代枠を駆使して２６人中２２人を既に起用しており、大幅な先発変更も問題はなさそうだ。

日本は過去４度、決勝Ｔ１回戦（前回までは１６強）ではね返されてきた。今大会は１次Ｌ第２戦までに勝ち点４を積み上げた優位性を生かしたい。メキシコから戻り、２１日にベースキャンプ地ナッシュビルでの調整が始まった。強敵との連戦が見込まれる３２強以降をよりベストな状態で臨むため、選手のコンディションを見極める。本気で世界一を目指すからこその一手に注目したい。