「ムカつくってこと」韓国のレジェンドが思わずポロリ…チュニジア戦で大勝を収めた日本代表の上手さを称える「プレーから“余裕”が感じられる」【W杯】

「ムカつくってこと」韓国のレジェンドが思わずポロリ…チュニジア戦で大勝を収めた日本代表の上手さを称える「プレーから“余裕”が感じられる」【W杯】