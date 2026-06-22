「ムカつくってこと」韓国のレジェンドが思わずポロリ…チュニジア戦で大勝を収めた日本代表の上手さを称える「プレーから“余裕”が感じられる」【W杯】
元韓国代表のレジェンドで、ワールドカップ（W杯）通算３ゴールの実績を持つアン・ジョンファン氏も、日本代表への羨望を隠せないようだ。
日本が４−０の大勝を収めた北中米Ｗ杯のチュニジア戦後、サッカー番組『ティキティキ・タカタカ・トークトークショー』で「本当に憎たらしいくらい上手い」と勝利チームを称賛した。
番組キャスターの「日本がうらやましいと同時に悔しさもある」という発言にも同調。次のように続けた。
「そう、それだよ。ムカつくってこと」
一方、同じく元韓国代表で、番組に同時出演していたキム・ナミル氏は冷静に日本の強さを分析している。
「多くの選手が海外で経験を積み、技術的にも成長している。その結果、全体がアップグレードされているように見える」
アン・ジョンファン氏が「本当に上手かった」と繰り返し、「ムカつくほどの“余裕”がプレーから感じられる。それは自信があるということだ」と口にすると、キム・ナミル氏は「基本に忠実だからこそ、今の結果が出ているのだと思う」と見解を示していた。
初戦のオランダ戦（２−２）で勝点１、２戦目のチュニジア戦で勝点３を掴んだ日本の次戦は26日（日本時間８時キックオフ）。そのスウェーデン戦でも隣国、いや、世界の関心をおおいに集めそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点・寸評を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
日本が４−０の大勝を収めた北中米Ｗ杯のチュニジア戦後、サッカー番組『ティキティキ・タカタカ・トークトークショー』で「本当に憎たらしいくらい上手い」と勝利チームを称賛した。
番組キャスターの「日本がうらやましいと同時に悔しさもある」という発言にも同調。次のように続けた。
一方、同じく元韓国代表で、番組に同時出演していたキム・ナミル氏は冷静に日本の強さを分析している。
「多くの選手が海外で経験を積み、技術的にも成長している。その結果、全体がアップグレードされているように見える」
アン・ジョンファン氏が「本当に上手かった」と繰り返し、「ムカつくほどの“余裕”がプレーから感じられる。それは自信があるということだ」と口にすると、キム・ナミル氏は「基本に忠実だからこそ、今の結果が出ているのだと思う」と見解を示していた。
初戦のオランダ戦（２−２）で勝点１、２戦目のチュニジア戦で勝点３を掴んだ日本の次戦は26日（日本時間８時キックオフ）。そのスウェーデン戦でも隣国、いや、世界の関心をおおいに集めそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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