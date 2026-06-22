非常に強い勢力の台風7号が北上を続けています。週末には九州に近づくおそれもあり、今後も最新の情報に注意が必要です。これからの天気をフカボリしてお伝えします。

■台風7号 非常に強い勢力で北上中

22日（月）午後6時現在、非常に強い勢力の台風7号はフィリピンの東海上を西北西に進んでいます。今後は進路を次第に北寄りに変えて、週中頃には沖縄の南に達する見込みです。25日（木）以降は沖縄に接近する予想で、沖縄や奄美では荒れた天気となりそうです。

また、週末以降は西日本・東日本にも影響が出るおそれがあります。九州や四国などに近づくおそれもありますし、台風本体が近づかなくとも、本州付近に停滞する梅雨前線に向かって台風周辺の湿った空気が流れ込み、大雨を降らせるおそれがあります。

今後も最新の台風情報を確認するとともに、早めの備えをお願いします。

■いよいよ台風シーズンへ 平年だと台風は年間で何個接近する？

※平年値は1991〜2020年の30年平均です。

平年ですと、台風の発生は年間で25.1個、接近は11.7個、上陸は3.0個となっています。その中で6月は発生が1.7個、接近が0.8個で、いずれも増え始める時期にあたります。

数の面で危険が最大となるのは8〜9月です。平年では8月は発生が5.7個、接近が3.3個、上陸が0.9個。9月は発生が5.0個、接近が3.3個、上陸が1.0個となっています。

今年はエルニーニョ現象の発生により、台風が暖かい海の上を進む時間が長くなり、日本に接近する前に発達しやすくなる傾向があります。いよいよ始まる本格的な台風シーズンに備えて、改めて防災意識を高めておきましょう。

■23日（火）九州は次第に雨が強まる 25日（木）にかけて大雨に

23日（火）は次第に梅雨前線が北上するため、九州で雨が強まる所がありそうです。九州では、雨が強弱を繰り返しながら降り続く予想です。夜からは一段と活発な雨雲が流れ込み、24日（水）の午前にかけて大雨となる所がありそうです。

◇

九州では25日（木）頃にかけて断続的に雨が強まり、警報級の大雨となるおそれがあります。その後、週末以降は台風本体の雨雲がかかるおそれもありますので、今後も最新の気象情報を確認するようにしてください。

■関東〜中国地方は日差し届く 日傘？雨傘？

23日（火）は関東や北陸、東海、近畿、中国で晴れ間が出る見込みです。北陸、近畿、中国は日傘が活躍するでしょう。

関東はにわか雨がありそうですので、晴雨兼用の傘が活躍しそうです。特に夕方から雨が降りやすくなりますので、洗濯物は外に干しっぱなしにせず、乾いたらすぐに取り込むことをおすすめします。

東海は静岡でにわか雨がありそうです。

■北日本は雲が広がる 急な雷雨も

23日（火）も北日本は雲が広がりやすくなりそうです。

20日（土）から続いている東北の雨は、昼ごろにはほとんどやむでしょう。ただ、上空に寒気が流れ込むため、23日（火）は大気の状態が不安定となりそうです。北日本では、23日（火）は午後を中心に急な雷雨にご注意ください。

■関東〜近畿は30℃くらいの暑さに

23日（火）は晴れ間の出る関東や東海、近畿は30℃前後の暑さとなりそうです。

【23日(火)の予想最高気温】（）内は前日比と季節感

札幌 20℃（-1 5月下旬）

仙台 19℃（＋1 5月上旬）

新潟 24℃（＋1 6月上旬）

東京 28℃（±0 7月上旬）

名古屋 29℃（＋2 平年並み）

大阪 29℃（＋4 平年並み）

福岡 24℃（-1 5月中旬）

なお、最小湿度は東京で47％、名古屋で41％、大阪で42％の予想です。食べ物が傷みやすい時期になってきましたので、管理は十分にお気をつけください。

■この先、西日本は大雨 沖縄は台風の影響で荒天 関東は25日（木）梅雨寒に

九州は23日（火）から28日（日）にかけて断続的に雨が強まり、大雨となる所があるでしょう。その他の西日本も24日（水）から28日（日）にかけて、雨が続く予想です。特に25日（木）頃は大雨となるおそれがあり注意が必要です。

沖縄は25日（木）から27日（土）頃にかけて、台風7号の影響で荒れた天気となるでしょう。

東日本は25日（木）から28日（日）頃まで雨が降りやすい予想です。25日（木）は本降りの雨となる東京や名古屋で、最高気温が23℃と5月並みとなりそうです。

気象予報士 岡田沙也加