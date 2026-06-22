都庁『ぼっち・ざ・ろっく！』プロジェクションマッピング上映 結束バンド「青春コンプレックス」モチーフ
東京都は、アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』とコラボしたプロジェクションマッピング『「ぼっち・ざ・ろっく！」 青春コンプレックス』の上映をスタートさせた。劇中に登場する“結束バンド”の楽曲「青春コンプレックス」の世界観を、都庁舎の圧倒的スケールで描き出している。
【写真】デカすぎる！上映された『ぼっち・ざ・ろっく！』 プロジェクションマッピング
■見どころ
主題歌「青春コンプレックス」をモチーフに、カラフルでポップな世界が都庁舎いっぱいに広がるプロジェクションマッピング。主人公後藤ひとりと3人のバンドメンバーたちの個性あふれる表情や熱気、音楽にぶつける感情のきらめきを、色鮮やかな映像とダイナミックな演出で表現。
楽曲に合わせて次々と変化するグラフィックや映像が、アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」の世界を拡張し、楽曲と共に都庁舎を彩っている。青春の不安も高揚も、すべてを“音楽”に変えて駆け抜ける。都庁舎ならではの圧倒的なスケールで描かれる、ポップでエネルギッシュな映像体験を楽しめる。
■上映時間（６月）
平日 ：19時30分〜 ／ 20時30分〜 ／ 21時30分〜
土日祝：19時30分〜 ／ 21時30分〜
※7月以降の上映時間については、特設サイトでご確認ください。
※プロジェクションマッピングは上記の時間以外にも別の作品を上映しています。
『ぼっち・ざ・ろっく！』は、芳文社・『まんがタイムきららMAX』にて連載中の、はまじあきによる人気4コマ漫画『ぼっち・ざ・ろっく！』が原作。2022年秋にテレビアニメが放送され、若者を中心に人気が沸騰。極度の人見知りで内気な少女・後藤ひとりが《結束バンド》に加入し、３人の個性的なバンドメンバーとともに成長していく様を描いたストーリーは多くの共感を集めている。
「ANIME TRENDING AWARDS(2022)」にてアニメオブザイヤーなど史上最多の８冠達成や「ニュータイプアニメアワード 2022-2023」では作品賞（TV放送＆配信作品）第１位を獲得するなど、国内外問わず絶大な支持を獲得。音楽面では《結束バンド》のフルアルバム『結束バンド』が2023年のオリコン「作品別売上数部門 デジタルアルバムランキング」年間1位を獲得した。
【写真】デカすぎる！上映された『ぼっち・ざ・ろっく！』 プロジェクションマッピング
■見どころ
主題歌「青春コンプレックス」をモチーフに、カラフルでポップな世界が都庁舎いっぱいに広がるプロジェクションマッピング。主人公後藤ひとりと3人のバンドメンバーたちの個性あふれる表情や熱気、音楽にぶつける感情のきらめきを、色鮮やかな映像とダイナミックな演出で表現。
■上映時間（６月）
平日 ：19時30分〜 ／ 20時30分〜 ／ 21時30分〜
土日祝：19時30分〜 ／ 21時30分〜
※7月以降の上映時間については、特設サイトでご確認ください。
※プロジェクションマッピングは上記の時間以外にも別の作品を上映しています。
『ぼっち・ざ・ろっく！』は、芳文社・『まんがタイムきららMAX』にて連載中の、はまじあきによる人気4コマ漫画『ぼっち・ざ・ろっく！』が原作。2022年秋にテレビアニメが放送され、若者を中心に人気が沸騰。極度の人見知りで内気な少女・後藤ひとりが《結束バンド》に加入し、３人の個性的なバンドメンバーとともに成長していく様を描いたストーリーは多くの共感を集めている。
「ANIME TRENDING AWARDS(2022)」にてアニメオブザイヤーなど史上最多の８冠達成や「ニュータイプアニメアワード 2022-2023」では作品賞（TV放送＆配信作品）第１位を獲得するなど、国内外問わず絶大な支持を獲得。音楽面では《結束バンド》のフルアルバム『結束バンド』が2023年のオリコン「作品別売上数部門 デジタルアルバムランキング」年間1位を獲得した。
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