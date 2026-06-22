おなかまわりは内側からケア♡ 美ボディを叶える「インナーケア」アイテム3選

夏に向けてボディ磨きを頑張りたいコ、集合！今回は、FRUITS ZIPPER・櫻井優衣をお手本に、メリハリのあるボディラインをつくれる「インナーケア」アイテムを3つご紹介します。おなかぽっこり…を防ぐべく、酵素などの内側からすっきり感をあと押ししてくれるサプリに頼ってみて♡

夢のボン・キュッ・ボン♡ メリハリ感で沼 お肌を整えたその次は、メリハリのあるボディラインづくりを！ ハードな運動や食事制限はできなくても、「出るとこをぷりっと、引き締めたいパーツをすっきりと」をかなえるセルフケアアイテムを味方につけて磨きをかけよう。 Tシャツ 2,990円、ショートパンツ 4,390円／ともにZARA（ザラ）ハット 6,600円／kaorinomori（OVERRIDE ルミネエスト 新宿）ブルーリング、ピンクリング 各6,600円、パールリング 16,500円／ともにles bon bon（フーブス）

インナーケア おなかまわりは内から！ 楽しいイベントごとが増えるにつけ、乱れていく食生活。気づいたときには、おなかぽっこり……を防ぐためにも、酵素などの内側からすっきり感をあと押ししてくれるサプリに頼ってみて。

Item 【マツキヨココカラ＆カンパニー】スピカ 燃えるわたしのサプリメント テアニン＆ヒハツ 90粒 たんぱく質や食物繊維を多く含む独自素材の酵母細胞壁に、おやすみ前にぴったりな美容成分をプラスしたサプリ。 スピカ 燃えるわたしのサプリメント テアニン＆ヒハツ 90粒 3,218円／マツキヨココカラ＆カンパニー

Item 【Cosme Kitchen】E3Live E3Enzymes 90粒 複数の植物由来酵素を配合したカプセルタイプのサプリ。現代人の多様な食事内容にアプローチし、毎日のすっきり感をサポート。 E3Live E3Enzymes 90粒 10,800円／コスメキッチン

Item 【Esthe Pro Labo】メタスレンディア 60粒 植物由来のハーブ素材から生まれたボディコントロール特許原料のメタボレード®を配合し、食生活のバランスを整えるのを手助けする。 メタスレンディア 60粒 10,584円／エステプロ・ラボ 撮影／tAiki（モデル）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／櫻井優衣（本誌専属）取材・文／政年美代子

Ray編集部 エディター 佐々木麗

櫻井優衣