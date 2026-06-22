【漢字クイズ】「在野」はなんて読む？仕事や政党に関する言葉...！

普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「在野」はなんて読む？ 「在野」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、読み方はシンプルです...！ いったい、「在野」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「ざいや」でした！ 在野とは、公職や政府の役職に就かず、民間の立場にいることやその状態を指す言葉のこと。 かつては、中国の古語で「朝（朝廷・政府）」に対する「野（民間）」に由来しており、能力があっても政府に仕えない知識人などを指す言葉として使われていたのだそう。 類義語としては、「無冠」や「無官」が当てはまりますよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

ライター Ray WEB編集部