【ナッシュビル（米テネシー州）２１日＝ペン・金川誉】北中米Ｗ杯の１次リーグ第２戦でチュニジアに４―０と勝利した日本は２１日、ベースキャンプ地の米ナッシュビルに移動した。２―２と引き分けた初戦のオランダ戦から、チュニジア戦は４人の先発メンバーを変更し、快勝につなげた森保ジャパン。通常ならば替えるケースは少ないセンターバック（ＣＢ）のポジションで、初戦ベンチのＤＦ冨安健洋、板倉滉を先発に送り出した意図は何か。日本代表担当の金川誉記者が「読み解く」。

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すべてが森保監督の計算通りなのだろうか―。チュニジア戦で見せた冨安、板倉の先発起用は、第３戦のスウェーデン戦（日本時間２６日）、さらにはその先に続く決勝トーナメントの戦いに向けて、日本に大きな戦術的幅をもたらした。「彼らの実力は疑う余地はない」と起用理由を語った指揮官。しかし、最終ラインは固定するという「短期決戦のセオリー」をあえて崩し、勝負手を打ったのには明確な理由があるはずだ。

大事な初戦のオランダ戦を任せた谷口、渡辺をベンチに置いた。先発４人を入れ替えた理由について、森保監督は「ターンオーバーを（ここでやると）決めつけることは、今回のＷ杯では絶対にしないようにしようと。自分の中では柔軟に決めていった結果」と明かした。オランダ戦は途中出場し、好プレーをみせた冨安の状態を見極めた上で、長年コンビを組んできた板倉との「セット起用」を決断したと見る。

その冨安は、チュニジアのキーマンであるＭＦメジブリを相手陣内まで執拗（しつよう）に追い詰め、自由を奪う守備範囲の広さを発揮。さらに守備だけでなく、ビルドアップの局面でも格の違いを見せた。後半４分、右サイドから斜めにズバッとＦＷ上田の足元へ刺したパスなど、攻撃のスイッチを入れる配球を連発。相手の守備ラインを１つ以上越えるパスとして定義される「ＬＩＮＥ ＢＲＥＡＫＳ ＣＯＭＰＬＥＴＥ」（ラインブレイク成功）数は、ＤＦ伊藤と並んでチーム最多の１４本を記録した。冨安の起用は、攻撃を活性化させる「矛」としても機能した。

冨安は３度の膝手術、板倉は背中の負傷と、大会前はともにコンディションに不安を抱えていた。しかし、チュニジア戦で見せた躍動ぶりを見る限り、もはやその心配は不要だ。絶対的な２本の柱が戻ったことで、相手の特徴に応じた柔軟な組み合わせが可能となり、次戦のスウェーデン戦で冨安を温存するといった「疲労マネジメント」の選択肢も生まれた。固定観念に縛られない森保監督の柔軟なタクトは、１次リーグ突破の先にある「まだ見ぬ景色」へと進むための大きな武器となるはずだ。