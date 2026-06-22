政府は２２日、皇族数の確保策を盛り込んだ皇室典範改正案の骨子と、より詳細な要綱を衆参両院の正副議長に提示した。

骨子には、養子として皇室に迎える旧宮家の男系男子を「１５歳以上」と明記した。正副議長は骨子を了承し、公表したが、要綱は微修正を求めた。政府は修正した要綱を２５日の与野党全体会議で各党・会派に説明する。

木原官房長官が衆院議長公邸で森衆院議長らと面会し、骨子と改正案の要綱を示した。森氏は面会後、記者団に「要綱案は細部で詰める必要が残った」と説明した。木原氏は記者会見で「細部の詰めはあるが、おおむねご了承いただいた」との認識を示した。

皇族数確保に関する正副議長の取りまとめでは、〈１〉女性皇族が結婚後も皇族身分を保持する〈２〉旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える――の２案の法制化を政府に求めた。

骨子では、２案を皇室典範改正で対応するとした。女性皇族の身分保持について、結婚後に「皇族の身分を離れる」と定める皇室典範１２条を改正すると明記。経過措置として、天皇家の長女愛子さまら現在の女性皇族５人は、本人の意思で皇族身分を離れることもできると付則に定めるとした。女性皇族の夫や子の身分は、明記しなかった。

皇室典範９条は、天皇や皇族は「養子をすることができない」と定めるが、骨子では皇室典範を改正し、１５歳以上の旧宮家の男系男子で、配偶者や子がいない場合に限り、養子を認めると盛り込んだ。養子自身は皇位継承資格を持たないことも定めた。

養子の子孫の地位に関しては、養子の実家である「実方の系統」に基づくとした。与党内には、旧宮家の男系男子が養子となり男子が生まれれば、皇位継承権を有するとの主張がある。

骨子では両案について、必要に応じて３０年ごとに見直す検討条項を付則に設けるとした。関係者によると、見直しは養子案を念頭に置くことを今後、付帯決議で示す案も浮上している。

政府は２５日に各党・会派に要綱を説明後、月内にも皇室典範改正案を閣議決定したい考えだ。