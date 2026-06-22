栗林みな実、歌手デビュー25周年の記念日に写真集付きEP『四半世紀』をリリース！さらに、全国5都市にて「栗林みな実LIVE TOUR 2026 “四半世紀”」の開催が決定！

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アニソンシンガーの栗林みな実が、歌手デビュー25周年を迎える8月3日に写真集付きEP『四半世紀』をリリースすることが決定。さらに、本作を携え大阪・愛知・北海道・福岡・神奈川の5都市にて、「栗林みな実 LIVE TOUR 2026 “四半世紀”」の開催も発表された。

本作は栗林みな実の25年間の軌跡を詰め込んだ写真集付きEP。写真集は、これまでリリースしてきた作品の中でも栗林みな実が特に印象に残っているジャケットを再現した見応え抜群のカットに加え、これまでの歩みを振り返る、7000字を超えるインタビューなどを含んだ全100ページの大ボリュームとなっている。

CDには、昨年3ヶ月連続配信リリースした「LAST LOVERS」「透明な砂時計」「ふたりのデスティネーション」の3曲や、「夏のせいじゃない」のアレンジを手がけるMEG.MEを迎えた書き下ろしの新曲「真実の宝石」を収録。離れていても心で繋がっている強い絆と、大切な人への真っ直ぐな想いが描かれた心温まる楽曲に仕上がっている。

また、ファンの中でもデビュー当時から不屈の名作と呼ばれている「小さな星が降りる時」(TVアニメ『舞-HiME』挿入歌)をオリジナルバージョンのアレンジを手がけた飯塚昌明が、本作のためにリアレンジし、glowing star ver.として収録。当時の想い出を大切にしながら、今だから作れる新しさをプラスしたセルフリアレンジとなっており、より鮮やかに生まれ変わったメロディが聴く人を楽曲の世界へと引き込んでいく。

その写真集より先行カットが公開。ぜひどの作品のオマージュとなっているか注目してほしい。

さらに、このEPを携え「栗林みな実 LIVE TOUR 2026 “四半世紀”」の開催も決定。

大阪・愛知・北海道・福岡・神奈川の全5都市を、皆様へのこれまでの“感謝”とこれからの“歩み”を込めて巡っていくツアーとなる。

6月27日(土)12:00より、栗林みな実オフィシャルFCにてチケット最速先行申し込みの受付がスタート。25周年分の想いが込められたパフォーマンスをお見逃しなく。

●リリース情報

「四半世紀」

2026年8月3日発売



価格：￥8,000（税込）

品番：CNKA-0021

レーベル：CloudNine

＜収録楽曲＞

01.透明な砂時計

作詞・作曲：栗林みな実 編曲：三好啓太

02.ふたりのデスティネーション

作詞・作曲：栗林みな実 編曲：田熊知存 (Dream Monster)

03.LAST LOVERS

作詞・作曲：栗林みな実 編曲：前口ワタル

04.小さな星が降りる時 〜glowing star ver.〜

作詞・作曲：栗林みな実 編曲：飯塚昌明

05.真実の宝石

作詞・作曲：栗林みな実 編曲：MEG.ME

法人別特典：複製サイン入り L判ブロマイド＞※法人別絵柄違い

・アニメイト（通販含む）

・ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）

・タワーレコード（オンライン含む/一部店舗除く)

・HMV・HMV&BOOKS online

・Amazon

●ライブ情報

栗林みな実 LIVE TOUR 2026 “四半世紀”

10月12日(月・祝) 大阪府・梅田Shangri-La [OPEN 16:30 / START 17:00]

10月24日(土) 愛知・名古屋SPADE BOX [OPEN 16:30 / START 17:00]

11月7日(土) 北海道・札幌PLANT [OPEN 16:30 / START 17:00]

11月21日(土) 福岡・福岡OP’s [OPEN 14:30 / START 15:00]

11月28日(土) 神奈川・横浜BAY HALL [OPEN 16:30 / START 17:00]

〈バンドメンバー〉

Band Master & Guitar：Saku

Guitar：森空青

Bass：okamu.［10/12・11/21］、高井淳［10/24・11/7・11/28］

Drums：田辺貴広

Keyboard：桑原康輔

＜栗林みな実 プロフィール＞

2001年に発売されたPCゲーム『君が望む永遠』OP主題歌「Rumbling hearts」でデビュー。のちに、同作のTVアニメ版OP主題歌「Precious Memories」のヒットを機に、アニソンシンガーとしての本格的な歴史がスタートした。これをきっかけとして、数々のTVアニメ・ゲーム主題歌を続々と担当。海外でのライブなどにも精力的に活動を広げる。また、多くの作品で作詞・作曲を手掛け、作家としてもその才能を遺憾なく発揮している。2026年10月からは全国5都市を巡る「栗林みな実 LIVE TOUR 2026 “四半世紀”」の開催も決定。歌手デビュー25年を迎えてもなお、アニソン界の女神として進化し続けていく。

関連リンク

栗林みな実 オフィシャルFC

https://fanicon.net/fancommunities/4829