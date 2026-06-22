大手芸能事務所「ホリプロ」は22日、「第48回ホリプロタレントスカウトキャラバン」を開催することを発表した。深田恭子（43）、綾瀬はるか（41）、石原さとみ（39）らを輩出した名物オーディション。今回のタイトルは「THE ACTOR（ジ・アクター）で、数多くの舞台・ミュージカルを制作する同事務所の特色を最大限に活かし、舞台と映像作品の垣根を越えて活躍できる「次世代俳優」の発掘・育成を目指す。応募はきょう22日午後8時から開始される。

以下、所属俳優からのメッセージ

■榊原郁恵

※第1回ホリプロタレントスカウトキャラバン グランプリ

オーディション当時私は高校2年生で、お芝居や歌の経験もなく、ただ淡い憧れを持って芸能界に入りました。それでもここまで来ています（笑）。ですから、未経験でも「自分を表現してみたい」という思いがある人を大募集しています。周りの意見を聞いて自分に取り込んで、爆発させて表現する。ホリプロはそういう魅力がある方をしっかりと育てたいと思っています。熱い気持ちや秘めた想いがある方、ぜひチャレンジしてみませんか？私たちの仲間を待ってます！

■藤原竜也 第48回タレントスカウトキャラバンの応募が始まりました。今回はオーディション期間に芝居稽古を積み、どれだけ飛躍できるかを大きなポイントとして審査する、新しいスタイルだそうです。僕も何も分からない状態でオーディションを受けましたが、その後舞台の稽古で鍛えられ、今もなお日々取り組んでおります。ぜひ恐れずにチャレンジしてほしいです。応援しています！

■石原さとみ

※第27回ホリプロタレントスカウトキャラバン グランプリ

現在舞台『リア王』のツアー中なのですが、私自身、稽古が大好きなんです。何度も挑戦して失敗して、また挑戦してお客様の前で本番を迎える。それがすごく楽しくて、毎日が刺激的でイキイキしています。お芝居に興味がある方、刺激や成長を求めている方、変わりたいという思いがある方、ぜひオーディションに参加して、体験していただきたいです。いつか一緒に舞台に立てる日を楽しみにしています。

■柿澤勇人 俳優という職業をやっていて思うことは、これまで生きてきて感じたことや起こった出来事、すべてのことをフル活用できる、そんな素敵な仕事だということです。僕はホリプロに入って10年以上になりますが、舞台、映画、ドラマなど様々なジャンルの仕事にチャレンジさせてもらいました。いろんなキャスト、スタッフの方々が集まって、そこで生まれた奇跡のような瞬間もたくさんありました。楽しいことがたくさんあります。皆さん臆せず応募してください。

■山崎玲奈

※第44回 ホリプロタレントスカウトキャラバン グランプリ

私がオーディションを受けた当時は、コロナ禍で大変な時期でしたが、仲間と歌やダンス、お芝居のレッスンをたくさん重ねた時間は本当に楽しい思い出です。今回は特に「育成」に特化したオーディションになると聞いていますので、未経験の方も楽しめると思います。皆さんのご応募をお待ちしております！