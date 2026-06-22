【映像】防カメに白い服の不審人物 直後に店舗で現金盗まれる 半径150メートル以内で被害相次ぐ 埼玉で連続窃盗か
21日午前0時過ぎ、埼玉・和光市にあるビルに入ってきた、全身白い服の人物。
開いたままの傘を持った左腕にはビニール袋を提げ、右手には何かを握っているように見えます。
向かった先にあったのは美容室。
夜が明け、出勤した従業員が目の当たりにしたのは、玄関のガラス扉が割られている様子でした。
通報を受けた警察が確認したところ、店内で保管されていた現金約5000円が盗まれていたといいます。
防犯カメラには、白い服の人物の不審な行動が記録されていました。
一度は姿が見えなくなったかと思うと、壁から顔をのぞかせ、カメラのほうをチラリ。
その後、建物の外に出たかと思えば、店のほうを気にするように行ったり来たり。
さらに再び引き返し、そのまま立ち去りました。
周辺では同様の通報などが相次ぎ、4つの店舗で窃盗事件などが発生。
中には現金と貴金属、合わせて146万円相当が盗まれた店もありました。
被害に遭った店舗はいずれも半径150メートル以内にあり、警察は同一犯の可能性もあるとみて捜査しています。