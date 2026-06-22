連日のように熱戦が続く北中米ワールドカップ。ピッチ上でのプレー以外にも注目されている点がある。選手の履くスパイクがピンクばかりなのだ。 日本代表がチュニジア代表と対戦した際のスタメンの足もとを確認すると、11人中８人がピンクのスパイクを履いている。 米スポーツメディア『ジ・アスレチック』はスポーツブランドの担当者へのインタビューを通じて、このトレンドの秘密を解き明かしている。