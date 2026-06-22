「メキシコで昇る太陽」「アジアの真の王」チュニジア撃破の日本に称賛が殺到！ FIFA公開の動画に反響続々「もはや“ダークホース”ではなく“強豪国”そのものだ」
世界中から称賛の声が殺到している。
日本時間６月22日、FIFAは公式YouTubeチャンネルに、日本代表対チュニジア代表戦（北中米ワールドカップ第２戦）のハイライト動画をアップ。それから１時間余り、コメント欄は４−０の大勝を飾ったサムライブルーを称える声で溢れかえっている。
「継続し、努力を積み重ね、集中し続ける――それが“アジアの太陽”の流儀だ」
「記念すべきＷ杯1000試合目で、日本が４ゴールを決めて歴史を作った」
「メキシコで昇る太陽」
「アジアの真の王」
「インドから日本を誇りに思う」
他にも「今の日本は守備だけでなく、攻撃でも脅威となる存在になった！世界のサッカー強豪国と肩を並べる日本を見るのが誇らしい。もはや日本は“ダークホース”ではない。“強豪国”そのものだ。しかもアジアの強豪だ。もう日本を過小評価しない方がいい。警告しておくよ！」と熱のこもったコメントも。
今後も様々な称賛が寄せられそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】鈴木淳之介が同僚のチュニジア代表FWとユニ交換
日本時間６月22日、FIFAは公式YouTubeチャンネルに、日本代表対チュニジア代表戦（北中米ワールドカップ第２戦）のハイライト動画をアップ。それから１時間余り、コメント欄は４−０の大勝を飾ったサムライブルーを称える声で溢れかえっている。
「継続し、努力を積み重ね、集中し続ける――それが“アジアの太陽”の流儀だ」
「記念すべきＷ杯1000試合目で、日本が４ゴールを決めて歴史を作った」
「メキシコで昇る太陽」
「アジアの真の王」
「インドから日本を誇りに思う」
他にも「今の日本は守備だけでなく、攻撃でも脅威となる存在になった！世界のサッカー強豪国と肩を並べる日本を見るのが誇らしい。もはや日本は“ダークホース”ではない。“強豪国”そのものだ。しかもアジアの強豪だ。もう日本を過小評価しない方がいい。警告しておくよ！」と熱のこもったコメントも。
今後も様々な称賛が寄せられそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】鈴木淳之介が同僚のチュニジア代表FWとユニ交換