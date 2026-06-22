「記録は彼のもの。俺は後ろにいるんだ」エムバペが“大台”到達のスーパースターに言及。ハット達成で“16”に。「ゴールを決めるだろうと、分かっていたよ」【Ｗ杯】
北中米Ｗ杯のグループＩ初戦で、フランス代表はセネガルに３−１で勝利。エースのキリアン・エムバペは２得点し、同代表で通算58ゴールとして、歴代最多得点記録を更新した。Ｗ杯では通算14ゴールで、ミロスラフ・クローゼが持つ最多16ゴールまで、あと２点に迫った。
同日にアルゼンチン代表はアルジェリア代表と相まみえ、リオネル・メッシのハットトリックで３−０の完勝を収める。38歳のスーパースターはＷ杯通算ゴール数を「16」に伸ばし、クローゼと並んだ。
フランスの大手紙『レキップ』によれば、エムバペは“大台”に到達したメッシについて言及。「レオがゴールを決めるだろうと、俺は分かっていたよ」という。
「彼はレオ・メッシだ。いつだってゴールを決める。記録は彼のもの。俺は後ろにいるんだ」
謙虚にそう語るエムバペは、「もちろん、これからもゴールを決め続けるつもりだ。チームをできる限り遠くへ連れて行くために」とも。見据えるのは、世界一だ。
「ゴールを決めることで、そういった類の記録に近づいていく。でも、俺にとって最も重要なことは、先ほども言ったように、チームをできる限り遠くへ連れて行くこと。ワールドカップで優勝することだ」
フランスは、22日にグループステージ２節でイラクと相まみえる。エムバペのさらなる奮起に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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同日にアルゼンチン代表はアルジェリア代表と相まみえ、リオネル・メッシのハットトリックで３−０の完勝を収める。38歳のスーパースターはＷ杯通算ゴール数を「16」に伸ばし、クローゼと並んだ。
「彼はレオ・メッシだ。いつだってゴールを決める。記録は彼のもの。俺は後ろにいるんだ」
謙虚にそう語るエムバペは、「もちろん、これからもゴールを決め続けるつもりだ。チームをできる限り遠くへ連れて行くために」とも。見据えるのは、世界一だ。
「ゴールを決めることで、そういった類の記録に近づいていく。でも、俺にとって最も重要なことは、先ほども言ったように、チームをできる限り遠くへ連れて行くこと。ワールドカップで優勝することだ」
フランスは、22日にグループステージ２節でイラクと相まみえる。エムバペのさらなる奮起に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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