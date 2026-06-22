「記録は彼のもの。俺は後ろにいるんだ」エムバペが“大台”到達のスーパースターに言及。ハット達成で“16”に。「ゴールを決めるだろうと、分かっていたよ」【Ｗ杯】

「記録は彼のもの。俺は後ろにいるんだ」エムバペが“大台”到達のスーパースターに言及。ハット達成で“16”に。「ゴールを決めるだろうと、分かっていたよ」【Ｗ杯】