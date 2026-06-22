メキシコ・モンテレイでチュニジア撃破

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアを4-0と圧倒。勝ち点を4とし、決勝トーナメント進出に大きく前進した。人気お笑い芸人がXを更新し、客席で大御所タレントと遭遇したことを報告している。

日本は1次リーグ2戦目で終始、チュニジアを圧倒。W杯通算1000試合となるメモリアルマッチで上田綺世が2得点、鎌田大地が2戦連発、伊東純也もゴールを決めた。

現地で観戦していたのは、人気お笑いコンビ「見取り図」の盛山晋太郎だ。試合中に自身のXを更新し「ヒデさん〜メキシコ編〜とバッタリ！！」とつづり、相方リリーと「合格」と書かれたハチマキを巻き、タレント・中山秀征と撮影した写真を投稿。X上のファンの視線を集めた。

「見取り図とヒデさんは激アツ」

「ヒデさんいる！」

「まさかの 凄い組み合わせです！」

「中田でもペナルティでもないヒデさん！」

日本は25日（日本時間26日）にスウェーデンと対戦。引き分け以上なら2位以内での決勝トーナメント進出が決まり、敗れても3位で突破の可能性がある。



（THE ANSWER編集部）