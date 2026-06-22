「まさかの 凄い組み合わせ」 W杯日本の客席で大御所タレントと「バッタリ」…人気芸人が報告
メキシコ・モンテレイでチュニジア撃破
サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアを4-0と圧倒。勝ち点を4とし、決勝トーナメント進出に大きく前進した。人気お笑い芸人がXを更新し、客席で大御所タレントと遭遇したことを報告している。
日本は1次リーグ2戦目で終始、チュニジアを圧倒。W杯通算1000試合となるメモリアルマッチで上田綺世が2得点、鎌田大地が2戦連発、伊東純也もゴールを決めた。
現地で観戦していたのは、人気お笑いコンビ「見取り図」の盛山晋太郎だ。試合中に自身のXを更新し「ヒデさん〜メキシコ編〜とバッタリ！！」とつづり、相方リリーと「合格」と書かれたハチマキを巻き、タレント・中山秀征と撮影した写真を投稿。X上のファンの視線を集めた。
「見取り図とヒデさんは激アツ」
「ヒデさんいる！」
「まさかの 凄い組み合わせです！」
「中田でもペナルティでもないヒデさん！」
日本は25日（日本時間26日）にスウェーデンと対戦。引き分け以上なら2位以内での決勝トーナメント進出が決まり、敗れても3位で突破の可能性がある。
（THE ANSWER編集部）