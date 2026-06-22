4-0快勝後のスタジアムで

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は20日（日本時間21日）、グループF第2節の日本―チュニジア戦がエスタディオ・モンテレイで行われ、4-0で日本が勝利した。試合後の会場で、恒例となった日本サポーターのゴミ拾いに、国際サッカー連盟（FIFA）公式Xの“中の人”が参加。動画が公開されると、海外ファンにも反響が広がった。

FIFA公式Xは日本時間22日、「視点：モンテレイ・スタジアムで日本のファンに加わり、究極の敬意を示す」とつづった。公開された動画では、チュニジア戦後の客席で日本サポーターがゴミ拾いするところに、スタッフが混じる様子が収められていた。

FIFAの“中の人”は、客席に残されていた空き缶や紙製の小さなゴミなどを手で拾い、日本サポーターが広げた青色のビニール袋へゴミを投入。19秒の動画はX上の海外ファンの関心を集め、様々な声が寄せられた。

「世界中でこのトレンドを終わらせてはならない」

「日本は正しき例を見せてくれている」

「日本人の一流の行為だ」

「究極のリスペクトを。日本のファンは異次元だ」

「地元のリーグ戦でも採用するぞ」

「人々を笑顔にさせる行為だ」

日本サポーターによるゴミ拾いは、これまでのW杯や国際大会でも度々目撃されるなど風物詩に。米ダラス・スタジアムで行われたオランダとのグループ初戦後にも目撃されていた。

日本は25日（日本時間26日）にスウェーデンと対戦する。



（THE ANSWER編集部）