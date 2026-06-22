チュニジア撃破で勝ち点4

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアを4-0と圧倒。勝ち点を4とし、決勝トーナメント進出に大きく前進した。この試合ではアジア初の快挙も成し遂げ、FIFAが称賛した。

日本は1次リーグ2戦目で終始、チュニジアを圧倒。W杯通算1000試合となるメモリアルマッチで上田綺世が2得点、鎌田大地が2戦連発、伊東純也もゴールを決めた。

4得点は日本のW杯1試合最多得点というだけでなく、アジアでも最多となった。FIFA公式Xは、「日本が歴史を作った。そして、アジアサッカー連盟（AFC）にとっても歴史的な瞬間！ 日本はFIFAワールドカップの1試合で4ゴールを記録した、アジア初のチームとなった」と称賛。X上の海外ファンも反応した。

「日本はワールドカップのたびに着実に力を伸ばしていて、準々決勝、いや準決勝まで進むだろう」

「ポイントをたくさん取るし、現在はFIFAランキング16位に浮上！ なんてチームなんだ！」

「今のアジアサッカーの成功モデルになっている」

「アジアサッカーにとって画期的な出来事だ」

「今大会の日本は絶好調だ。本当に見事な戦いぶりだ」

「今大会の日本は本当に素晴らしい。今の彼らなら、この大会のどの相手とも十分に渡り合えると思う」

日本は25日（日本時間26日）にスウェーデンと対戦。引き分け以上なら2位以内での決勝トーナメント進出が決まり、敗れても3位で突破の可能性がある。



（THE ANSWER編集部）