市川團十郎、妻・小林麻央さんの祥月命日を報告 生前の王貞治さんとのエピソードに触れ「少し涙が出てしまった、、」
歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が22日、自身のブログを更新。2017年に亡くなった妻・小林麻央さんの祥月命日を報告した。
【写真】「お二人共大きくなられましたね」堀越麗禾＆堀越勸玄の姿
團十郎は「本日は麻央の祥月命日です」と書き出し、「生前に、私が福岡での公演をしていた時、あまり人生うまくいかない時でして、その時に、王貞治さんに急にお食事を誘われました」とエピソードを伝えた。
「とても優しく、お人柄が大きく、素晴らしい方なのは皆様ご承知と思います」と続け「しばらくして私は麻央と結婚して、お祝いにと、二人を温泉旅館にご招待してくださいました。私の大切な思い出です」と伝えた。
続けて「本日 博多座夜の部にて、男伊達で出ていくと何やらオーラを感じチラッとそちらを見たら王貞治さんでした。走馬灯のように、あの時のこと、ご恩を思い出し、そして今日は麻央の祥月命日で、まさかこんな日にお越しになるとは、、男伊達なのに、私 少し涙が出てしまった、、」と伝えた。
「お忙しい中お越しくださりありがとうございますと感謝をお伝えしました。とてもお元気そうで、、また涙が、、十年目となりました」と結んだ。
【写真】「お二人共大きくなられましたね」堀越麗禾＆堀越勸玄の姿
團十郎は「本日は麻央の祥月命日です」と書き出し、「生前に、私が福岡での公演をしていた時、あまり人生うまくいかない時でして、その時に、王貞治さんに急にお食事を誘われました」とエピソードを伝えた。
「とても優しく、お人柄が大きく、素晴らしい方なのは皆様ご承知と思います」と続け「しばらくして私は麻央と結婚して、お祝いにと、二人を温泉旅館にご招待してくださいました。私の大切な思い出です」と伝えた。
「お忙しい中お越しくださりありがとうございますと感謝をお伝えしました。とてもお元気そうで、、また涙が、、十年目となりました」と結んだ。