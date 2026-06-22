番組収録で骨折の原晋監督、現状を報告「医療従事者の皆様にはリスペクトしかありません」
青山学院大学陸上競技部の原晋監督が22日、自身のXを更新。同日発表された番組収録中の右足首骨折について言及した。
【写真】昨年…しゃべくり007に出演した原晋監督
原監督は「ご心配おかけしてます」と書き出し「原は広島の医療スタッフの皆様の献身的なご対応により順調に回復しております。朝早くから夜遅くまで、全ての入院患者に寄り添う医療従事者の皆様にはリスペクトしかありません。本当に有難うございます。感謝！感謝！」と現状を報告した。
原監督を巡っては同日、RCC中国放送が公式サイトで、番組収録中に右足首骨折をしたことを発表。サイトでは「6月16日に行われたテレビ番組『イマナマ！』のコーナー企画の収録で、出演者である青山学院大学陸上競技部の原晋監督がロードバイク型の自転車で広島競輪場のバンクを体験走行中に転倒しました。直ちに収録を中止し、原監督に広島市内の医療機関を受診していただいたところ、右足首の骨折と診断されました」と伝えた。
【写真】昨年…しゃべくり007に出演した原晋監督
原監督は「ご心配おかけしてます」と書き出し「原は広島の医療スタッフの皆様の献身的なご対応により順調に回復しております。朝早くから夜遅くまで、全ての入院患者に寄り添う医療従事者の皆様にはリスペクトしかありません。本当に有難うございます。感謝！感謝！」と現状を報告した。