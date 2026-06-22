男性9人組「超特急」のユーキ（31）が22日、自身のXを更新。同日、グループの公式サイトで急性虫垂炎と診断されたことが発表され、改めてファンへのメッセージをつづった。

「いつも応援してくださっている8号車の皆さまへ」と書き出し、「この度、急性虫垂炎と診断されました。現在は治療に専念しており、復帰につきましては医師の判断を仰ぎながら、スタッフの皆さんとも相談しつつ、慎重に進めていきたいと思っています」と現状を報告した。

「突然のご報告となり、ご心配をおかけしてしまい申し訳ありません」と謝罪。「活動を楽しみに待っていてくださった皆さま、そして関係者の皆さまには、ご迷惑とご心配をおかけしますが、今は回復を最優先に過ごさせていただきます」と続け、「改めて、健康でいることの大切さや、当たり前にステージに立てることのありがたさを強く感じています。

「僕は必ず元気になって戻ります。その時はまた、皆さんを最高の景色へESCORTできるように、しっかり力を蓄えて帰ってきますので、待っていていただけたら嬉しいです。いつも支えてくださり、本当にありがとうございます。超特急 ユーキ」と締めくくった。

ユーキをめぐっては同日、グループの公式サイトで急性虫垂炎と診断されたことを発表。直近に出演を予定していた2つのイベントを欠席することも伝えられ、復帰時期については「医師と相談の上、治療経過を見ながら改めてご報告させていただきます」とした。