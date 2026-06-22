あす23日、熱中症の危険性が極めて高い危険な暑さが予想されるとして、環境省と気象庁は、東京都の小笠原諸島と沖縄県の一部地域に「熱中症警戒アラート」を発表しました。「熱中症警戒アラート」が小笠原諸島に発表されるのは今年初めてです。

環境省と気象庁は、あす23日、熱中症の危険性が極めて高くなる危険な暑さが予想されるとして、東京都の小笠原諸島と沖縄県の一部地域に「熱中症警戒アラート」を発表しました。

発表された地域は、東京都の小笠原諸島、沖縄県の▼大東島地方、宮古島地方、八重山地方になっています。

「熱中症警戒アラート」が小笠原諸島に発表されるのは今年初めてです。

「熱中症警戒アラート」が発表されたエリアでは、普段以上に屋内の気温や湿度に気を配り、エアコンなどを適切に使用し、より涼しい環境で過ごしてください。

また、こまめに休憩を取り、水分・塩分を補給してください。

人の健康に関わる被害が生じるおそれがあります。暑さから自分の身を守ってください。

一方、屋外やエアコンが設置されていない屋内での運動・作業・活動は、できるだけ中止や延期を検討してください。激しい運動は禁物です。

さらに、特に暑さに弱い高齢者や障害者の人たち、小さな子どもたちに対しては、大丈夫かどうか声をかけてあげてください。