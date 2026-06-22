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Èæ¹¾Åç ¿µ (SG / 191cm / 35ºÐ / ±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹)
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¸¶ ½¤ÂÀ¡¡(SG / 187cm / 32ºÐ / ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä)
ÅÏî´ ÍºÂÀ¡¡(SF / 206cm / 31ºÐ / ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä)
¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Û¡¼¥¥ó¥½¥ó¡¡(C/PF / 208cm / 30ºÐ / ¥µ¥ó¥í¥Ã¥«¡¼¥º½ÂÃ«)
ã·Æ£ Âó¼Â¡¡(PG / 172cm / 30ºÐ / Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º)
ÇÏ¾ì ÍºÂç¡¡(SF / 196cm / 30ºÐ / Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥«)
º´¡¹ÌÚ Î´À®¡¡(PG / 180cm / 30ºÐ / »°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹)
µÈ°æ ÍµÂë¡¡(SF / 196cm / 28ºÐ / »°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹)
Àî¿¿ÅÄ ¹ÉÌé¡¡(C / 204cm / 28ºÐ / Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥«)
¥Æ¡¼¥Ö¥¹ ³¤¡¡(PG / 188cm / 27ºÐ / ¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ)
À¾ÅÄ Í¥Âç¡¡(SG / 190cm / 27ºÐ / ¥·¡¼¥Û¡¼¥¹»°²Ï)
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ÉÙ±Ê ·¼À¸¡¡(SG / 188cm / 25ºÐ / ¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»)
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²ÏÂ¼¡¡Í¦µ± (PG / 172cm / 25ºÐ / ¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º) ¢¨Âè2¼¡¶¯²½¹ç½É¤Î¤ß»²²Ã
¼íÌî ÉÙÀ® (C / 206cm / 24ºÐ / ¥µ¥ó¥í¥Ã¥«¡¼¥º½ÂÃ«)
¾®Àî ÆØÌé (PG / 190cm / 23ºÐ / ±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹)
¶â¶á Î÷¡¡(SF / 197cm / 23ºÐ / ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä)
»³¥ÎÆâ Í¦ÅÐ (C / 211cm / 23ºÐ / ¥ª¡¼¥é¥ë¡¦¥í¥Ð¡¼¥ÄÂç³Ø)
»³粼 °ì¾Ä¡¡(SF / 200cm / 22ºÐ / 7·î1Æü¤è¤ê¥µ¥ó¥í¥Ã¥«¡¼¥º½ÂÃ«)
¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥¹ ¾½¡¡(SF / 203cm / 22ºÐ / ¥Õ¥©¡¼¥À¥àÂç³Ø)
ÀîÅç ÍªæÆ (PF / 200cm / 21ºÐ / ¥·¥¢¥È¥ëÂç³Ø)
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