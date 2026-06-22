「自分がもっと厳しくしていれば」はNG。18歳姪と30代夫に自宅不倫された妻、その心の回復に必要なこと【離婚カウンセラーインタビュー】
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突然、海外からやってきた18歳“姪っ子”との同居生活を余儀なくされた妻。妻は姪の傍若無人ぶりに疲弊させられるも、叔父である夫は姪との度重なるデートに浮足立ち、金銭の援助まで行う始末だ。ふたりの距離の近さに違和感を抱いた妻は、その関係に疑問を持ち始める。そんな中、夫と18歳の姪っ子がふたりでお風呂に――!?
『姪っ子と夫が不倫するのは当たり前ですか？』（サレ妻miku：原作、矢野恵：漫画/KADOKAWA）は、姪と夫とのただならぬ関係を描くサスペンスフルな不倫ドラマだ。異様な不倫劇は、やがて親族をも巻き込む大騒動に発展していく。本作の妻、夫、姪の歪な関係を例にして、離婚カウンセラーでもある「家族のためのADRセンター」代表・小泉道子さんに、夫婦関係や不倫にまつわるお話を伺った。
――同居中の18歳姪と夫が不倫関係に…となると、「自分がもっと厳しく監視していれば」と自責の念に駆られる妻もいるはずです。このようなとき、妻にはどんなケアが必要でしょうか？
小泉道子さん（以下、小泉）：不貞やDVの被害者が「自分がもっと◯◯していれば」と自責思考に陥るケースはよくあります。この場合、とにかくいろんな人に相談し、「あなたは悪くない」と声をかけてもらうことが必要です。
現実には、まだ判断力の乏しい若年層が相手の場合、グルーミングや性的虐待も考えられます。そういう意味では、不倫相手（今回で言えば姪）も被害者と言えるでしょう。その場合も、事態に気づけなかった責任をより一層感じるかもしれませんが、必要以上に自分を責めることはやはりやめてほしいと思います。
――他者から「あなたは悪くない」と声をかけてもらうことには、どんな効果が期待できますか。
小泉：被害者はついつい「自分のせいだったのではないか」と考えてしまうものです。そうではないと他人から言ってもらうことで、自分は被害者であり、相手が加害者であること、自分を責めなくていいこと、を少しずつ理解していけると思います。
――周囲へ相談するときに気をつけたいポイントを教えてください。
小泉：今回のような夫婦間トラブルの場合、どちらか一方と親しい相手（友人や親族）への相談だと公平なアドバイスをもらえないかもしれません。相談相手には、カウンセラーなど守秘義務のある第三者を選ぶといいと思います。
――自宅という安心できる場所を汚された妻のトラウマは相当なものです。心の回復には何が必要でしょうか？
小泉：まずは家を出て、とにかく安心できる場所に身を置くのが先決だと思います。その後、転居や別居、ゆくゆくは離婚を考えるのがいいのではないでしょうか。
取材・文＝あまみん
小泉道子（こいずみ みちこ）
「家族のためのADRセンター」代表。家庭裁判所調査官として、夫婦の離婚調停の仕事に15年間従事。その後、民間調停機関「家族のためのADRセンター」を立ち上げる。離婚カウンセラーとして、親の離婚に直面する子どもたちのケアにも力を入れている。