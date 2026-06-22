杢代和人、誕生日振り返る絵日記披露 奥智哉との“おそろい雪駄”にも言及【君は夏のなか】
【モデルプレス＝2026/06/22】俳優の奥智哉と杢代和人（原因は自分にある。）が22日、都内で行われたW主演を務めるテレビ東京系ドラマNEXT「君は夏のなか」（7月1日スタート／毎週水曜深夜24時30分〜）記者会見に出席。杢代が、自身の誕生日を振り返る絵日記を披露した。
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原作は、BL界で数々の話題作を生み出してきた古矢渚による同名作。共通の趣味を持つ男子高校生、渉と千晴のひと夏の恋愛模様を甘く爽やかに描いた、夏の暑さも吹き飛ばす、清涼感あふれる青春恋愛劇が、この夏開幕。戸田渉役を奥、佐伯千晴役を杢代が演じる。
本作の主題歌は福山雅治の「蛍」。そのことについて杢代は「思ってもいなかったですし、僕らは撮影中に知ったんですけど、2人で『嘘でしょ！？』って」と驚いたことを明かした。奥も「感謝感謝です」と感謝し、杢代は「作品ともすごくマッチしていて」とかみしめた。
会見では「ひと夏の絵日記」として、撮影での思い出を書いた絵日記を発表。杢代は自身の誕生日のことを絵に書き「この作品の撮影中に僕、22歳の誕生日を迎えまして。そのときお祝いしてもらったときの絵日記です」と回想。ケーキもとてもうれしかったと前置きしつつ「ここに見える雪駄！奥智哉からもらった雪駄。これもしっかり思い出に残っています」と絵の説明をした。
すると奥は「でも全然履いてくれてない」と指摘。杢代は「履いたじゃん！その現場中は履かなかったんですけど。僕には僕のこだわりがあるので」と口にし「しっかり後に履きました。しかも2人の撮影で。すごく嬉しかったです」と振り返った。さらに杢代は「僕から言うことでもないですけど、クランクアップの日に同じ種類の雪駄を奥くんにプレゼントしました」とニッコリ。奥は「雪駄をいただいて。たまげました」と反応し、杢代は「だから今おそろいなんですよ。色がちょっと違うんですけど」と明かした。
また、作品のタイトルにちなみ、今夢中になっていることを写真で発表する場面も。奥は「ボルダリングにハマっておりまして」と答え「友達が誘ってくれて、それきっかけでやっています。思いの外、昇るだけなんですけど楽しくて」と声を弾ませた。杢代は、現場で撮影した奥とのツーショットを公開し「自撮りです。『君は夏のなか』の撮影中、毎日自撮りをすることを日課にしてたんです」と告白。続けて「奥くんと共演するのが今回で3回目なんですけど、2人で写真を撮った記憶があまりないな、と思って。でも思い出を毎日残していきたいなと思って、毎日自撮りをすることにして」と理由を明かした。
杢代は「たぶん1日も忘れずに…」と続けたが、奥は「1日だけ確か忘れた日があった」と暴露。杢代は「いいって！だとしても言わなくていいよ！そこ厳しいのやめて！（笑）」と反応し「1日忙しくて忘れてるんですけど、その日以外は本当に毎日撮ってた」とアピールした。（modelpress編集部）
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◆奥智哉＆杢代和人、主題歌に驚き
原作は、BL界で数々の話題作を生み出してきた古矢渚による同名作。共通の趣味を持つ男子高校生、渉と千晴のひと夏の恋愛模様を甘く爽やかに描いた、夏の暑さも吹き飛ばす、清涼感あふれる青春恋愛劇が、この夏開幕。戸田渉役を奥、佐伯千晴役を杢代が演じる。
本作の主題歌は福山雅治の「蛍」。そのことについて杢代は「思ってもいなかったですし、僕らは撮影中に知ったんですけど、2人で『嘘でしょ！？』って」と驚いたことを明かした。奥も「感謝感謝です」と感謝し、杢代は「作品ともすごくマッチしていて」とかみしめた。
◆杢代和人、誕生日振り返る絵日記披露
会見では「ひと夏の絵日記」として、撮影での思い出を書いた絵日記を発表。杢代は自身の誕生日のことを絵に書き「この作品の撮影中に僕、22歳の誕生日を迎えまして。そのときお祝いしてもらったときの絵日記です」と回想。ケーキもとてもうれしかったと前置きしつつ「ここに見える雪駄！奥智哉からもらった雪駄。これもしっかり思い出に残っています」と絵の説明をした。
すると奥は「でも全然履いてくれてない」と指摘。杢代は「履いたじゃん！その現場中は履かなかったんですけど。僕には僕のこだわりがあるので」と口にし「しっかり後に履きました。しかも2人の撮影で。すごく嬉しかったです」と振り返った。さらに杢代は「僕から言うことでもないですけど、クランクアップの日に同じ種類の雪駄を奥くんにプレゼントしました」とニッコリ。奥は「雪駄をいただいて。たまげました」と反応し、杢代は「だから今おそろいなんですよ。色がちょっと違うんですけど」と明かした。
また、作品のタイトルにちなみ、今夢中になっていることを写真で発表する場面も。奥は「ボルダリングにハマっておりまして」と答え「友達が誘ってくれて、それきっかけでやっています。思いの外、昇るだけなんですけど楽しくて」と声を弾ませた。杢代は、現場で撮影した奥とのツーショットを公開し「自撮りです。『君は夏のなか』の撮影中、毎日自撮りをすることを日課にしてたんです」と告白。続けて「奥くんと共演するのが今回で3回目なんですけど、2人で写真を撮った記憶があまりないな、と思って。でも思い出を毎日残していきたいなと思って、毎日自撮りをすることにして」と理由を明かした。
杢代は「たぶん1日も忘れずに…」と続けたが、奥は「1日だけ確か忘れた日があった」と暴露。杢代は「いいって！だとしても言わなくていいよ！そこ厳しいのやめて！（笑）」と反応し「1日忙しくて忘れてるんですけど、その日以外は本当に毎日撮ってた」とアピールした。（modelpress編集部）
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