peco「高校生のときの思い出を発掘」高校生時代の写真複数公開「お人形さんみたいで可愛い」「すでにオーラある」の声
【モデルプレス＝2026/06/22】タレントのpecoが6月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。過去の写真を公開した。
【写真】30歳ママタレ「5cmくらい厚みありそうな前髪」の高校時代ショット
pecoは「高校生のときの思い出を発掘…」と記し、高校時代の写真を投稿。くるんとカールした前髪が印象的なブラウンのミディアムヘアに、胸に大きな缶バッジを付けたスタイルでポーズをとる姿が収められている。
続く投稿では「休み時間にとりあえず写メ撮りまくってた高校生」とつづり、椅子や机が並ぶ場所で撮影した写真を公開。黒髪にぱっちりとした目でカメラを見つめる姿を披露しており「ほんまは色素薄いカラコンつけたかったけど 校則めちゃくちゃきびしくてそれじゃ校門通られへんから これならいけるやろとつけていたこのカラコン どう見てもバレバレやがな」と自らツッコミを入れている。
また「高2の体育祭」と添えるとともに「5cmくらい厚みありそうな前髪 重い前髪いのち！の時代」と紹介し、体操服姿でピースサインをする笑顔のショットも載せている。
この投稿に、ファンからは「今も昔も変わらずおしゃれ」「すでにオーラある」「学生時代からファッションセンス光ってる」「個性もあって素敵」「お人形さんみたいで可愛い」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】30歳ママタレ「5cmくらい厚みありそうな前髪」の高校時代ショット
◆peco、高校生時代の写真披露
pecoは「高校生のときの思い出を発掘…」と記し、高校時代の写真を投稿。くるんとカールした前髪が印象的なブラウンのミディアムヘアに、胸に大きな缶バッジを付けたスタイルでポーズをとる姿が収められている。
また「高2の体育祭」と添えるとともに「5cmくらい厚みありそうな前髪 重い前髪いのち！の時代」と紹介し、体操服姿でピースサインをする笑顔のショットも載せている。
◆pecoの投稿に「すでにオーラある」の声
この投稿に、ファンからは「今も昔も変わらずおしゃれ」「すでにオーラある」「学生時代からファッションセンス光ってる」「個性もあって素敵」「お人形さんみたいで可愛い」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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