peco（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/22】タレントのpecoが6月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。過去の写真を公開した。

【写真】30歳ママタレ「5cmくらい厚みありそうな前髪」の高校時代ショット

◆peco、高校生時代の写真披露


pecoは「高校生のときの思い出を発掘…」と記し、高校時代の写真を投稿。くるんとカールした前髪が印象的なブラウンのミディアムヘアに、胸に大きな缶バッジを付けたスタイルでポーズをとる姿が収められている。

続く投稿では「休み時間にとりあえず写メ撮りまくってた高校生」とつづり、椅子や机が並ぶ場所で撮影した写真を公開。黒髪にぱっちりとした目でカメラを見つめる姿を披露しており「ほんまは色素薄いカラコンつけたかったけど 校則めちゃくちゃきびしくてそれじゃ校門通られへんから これならいけるやろとつけていたこのカラコン どう見てもバレバレやがな」と自らツッコミを入れている。

また「高2の体育祭」と添えるとともに「5cmくらい厚みありそうな前髪 重い前髪いのち！の時代」と紹介し、体操服姿でピースサインをする笑顔のショットも載せている。

◆pecoの投稿に「すでにオーラある」の声


この投稿に、ファンからは「今も昔も変わらずおしゃれ」「すでにオーラある」「学生時代からファッションセンス光ってる」「個性もあって素敵」「お人形さんみたいで可愛い」などの声が上がっている。（modelpress編集部）

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