「Delulu is the solulu.」の意味は？英語圏のオタクが使うネットスラング！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

「delulu」も「solulu」も、ある単語を短縮した言葉です。

果たして、正解は？

正解は「妄想こそ解決策だ」でした！

「Delulu is the solulu.」は「妄想こそ解決策だ」という意味のフレーズ。

K-POPファンの間で使われ始めた言葉で、推しと目があったと感じたときや、推しから認知されたと思ったときに「勘違いかもしれないけど、それがいい」というニュアンスで使われます。

「delulu」は「delusional（思い込みの激しい）」、「solulu」は「solution（解決策）」を略したものですよ。

「I know he doesn’t even know my name, but I just feel like we’re meant to be. Delulu is the solulu!」

（彼は私の名前すら知らないけど、運命だって感じるの。妄想こそが解決策だよね！）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。