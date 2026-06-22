「Delulu is the solulu.」の意味は？英語圏のオタクが使うネットスラング！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「Delulu is the solulu.」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
「delulu」も「solulu」も、ある単語を短縮した言葉です。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「妄想こそ解決策だ」でした！
「Delulu is the solulu.」は「妄想こそ解決策だ」という意味のフレーズ。
K-POPファンの間で使われ始めた言葉で、推しと目があったと感じたときや、推しから認知されたと思ったときに「勘違いかもしれないけど、それがいい」というニュアンスで使われます。
「delulu」は「delusional（思い込みの激しい）」、「solulu」は「solution（解決策）」を略したものですよ。
「I know he doesn’t even know my name, but I just feel like we’re meant to be. Delulu is the solulu!」
（彼は私の名前すら知らないけど、運命だって感じるの。妄想こそが解決策だよね！）
あなたはわかりましたか？
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※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部