»Ä¶ÈÃæ¤ËÂ¾ì¤«¤éÅ¾Íî¡¡¹üÀÞ¤·¤¿45ºÐ²ñ¼Ò°÷¤ËÁíÌ³Ã´Åö¡Ö²ñ¼Ò¤ËÌÂÏÇ¤«¤«¤ë¤«¤é·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ç¼õ¿Ç¤·¤Æ¡×¡¡¤³¤ì¤Ã¤ÆÏ«ºÒ±£¤·¤Ç¤¹¤«¡©¡Ú¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¤¬²òÀâ¡Û
45ºÐ¡¢Ãæ·ø¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÀ½Â¤¸½¾ì¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢ÈËË»´ü¤Î»Ä¶È¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢ºî¶ÈÃæ¤ËÂ¾ì¤òÆ§¤ß³°¤·Å¾Íî¡£±¦Â¹üÀÞ¤È¤¤¤¦½Å½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÂ±¡¤Ø±¿¤Ð¤ì¤ëºÝ¡¢ÉÕ¤Åº¤Ã¤¿ÁíÌ³Ã´Åö¼Ô¤«¤é¡Ö²ñ¼Ò¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¤«¤é¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ç¼õ¿Ç¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£µÙ¶ÈÃæ¤ÎµëÎÁ¤ÏÍµëµÙ²Ë¤ÇÂÐ±þ¤·¤è¤¦¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ãù¶â¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢º£¸å¤Î¼£ÎÅÈñ¤ÈÀ¸³èÈñ¤Ë¶¯¤¤ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë½¾¤¦¤Ù¤¤«°ì¿ÍÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ÂÁ´ÁõÃÖ¤Î¸Î¾ã¤Ç¥×¥ì¥¹µ¡¤Ë¶´¤Þ¤ì½Å½ý
¤·¤«¤·¡¢»Å»öÃæ¤Î¤±¤¬¤ò·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ç¼õ¿Ç¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¤ê¡¢µÙ¶È¤òÍµëµÙ²Ë¤Ç½èÍý¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÂÐ±þ¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Åª¡¦À©ÅÙÅª¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ï¡ÖÏ«ºÒ±£¤·¡×¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤¬¡ÖÏ«ºÒÊÝ¸±¡×¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
Ï«Æ¯¼ÔºÒ³²Êä½þÊÝ¸±¡ÊÏ«ºÒÊÝ¸±¡Ë¤Ï¡¢Àµ¼Ò°÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¡¼¥È¤ä¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò´Þ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¸øÅªÊÝ¸±À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëºÒ³²¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ°Ê²¼¤Î3¤Ä¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÎáÏÂ6Ç¯11·î1Æü¤«¤é¡¢´ë¶ÈÅù¤«¤é¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊý¡ÊÆÃÄê¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹»ö¶È¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¶È¼ï¡¦¿¦¼ï¤òÌä¤ï¤ºÏ«ºÒÊÝ¸±¤ËÆÃÊÌ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£±¡¥¶ÈÌ³ºÒ³²¡Ê»Å»öÃæ¤Î¥±¥¬¡¦ÉÂµ¤¡Ë
¶ÈÌ³¿ë¹ÔÃæ¤«¤Ä¡¢¶ÈÌ³¤È½ýÉÂ¤Î´Ö¤Ë°ø²Ì´Ø·¸¡Ê¶ÈÌ³µ¯°øÀ¡Ë¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡£¹©¾ì¤Î¸½¾ì¶ÈÌ³¤Ç¡¢µ¡³£¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ²ø²æ¤ò¤¹¤ë¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ç³°Íè¶ÈÌ³Ãæ¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤·¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤é¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
£²¡¥ÄÌ¶ÐºÒ³²¡ÊÄÌ¶ÐÃæ¤Î»ö¸Î¡Ë
¹çÍýÅª¤Ê·ÐÏ©¤ª¤è¤ÓÊýË¡¤Ë¤è¤êÄÌ¶Ð¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Î»ö¸Î¡£¡Ö¹çÍýÅª¤Ê·ÐÏ©¡×¤È¤Ï¡¢ºÇÃ»¥ë¡¼¥È¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅöÆü¤Î¸òÄÌ»ö¾ð¤Ë±þ¤¸¤¿ÁªÂò¤Ç¤¢¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÄÌ¶Ð¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤ÌÜÅª¤Ç·ÐÏ©¤ò³°¤ì¤¿¤ê¡¢·ÐÏ©¾å¤ÇÄÌ¶Ð¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ê¹Ô°Ù¡ÊÇã¤¤Êª¤ä°û¿©¡Ë¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¤½¤ì°Ê¹ß¤Î°ÜÆ°¤Ï¡ÖÄÌ¶Ð¡×¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤ªÎã³°¤È¤·¤Æ¡¢Æü¾ïÀ¸³è¾åÉ¬Í×¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊÎá¤ÇÄê¤á¤ë¤â¤Î¡ÊÆüÍÑÉÊ¤Î¹ØÆþ¡¢¿¦¶È·±Îý¡¢Áªµó¸¢¤Î¹Ô»È¡¢ÉÂ±¡¤Ç¤Î¿Ç»¡¤Ê¤É¡Ë¤ò¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»öÍ³¤Ë¤è¤êºÇ¾®¸ÂÅÙ¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢°ïÃ¦¡¦ÃæÃÇ¤Î´Ö¤ò½ü¤¡¢¹çÍýÅª¤Ê·ÐÏ©¤ËÉü¤·¤¿¸å¤ÏºÆ¤Ó¡ÖÄÌ¶Ð¡×¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
£³¡¥¿¦¶ÈÉÂ¡Ê²áÏ«¤ä´Ä¶¤Ë¤è¤ëÉÂµ¤¡Ë
Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤Ë¤è¤ëÇ¾¡¦¿´Â¡¼À´µ¤ä¡¢¸å½Ò¤¹¤ë¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÉÔÄ´¤Ê¤É¡£¿¦¶ÈÉÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬Äê¤á¤¿¡Ö¿¦¶ÈÉÂ¥ê¥¹¥È¡×¤Ë½à¤¸¤Þ¤¹¡£
Ï«ºÒ¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤È¼õ¤±¤é¤ì¤ë¼ç¤ÊµëÉÕÆâÍÆ
Ï«ºÒ¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÉáÃÊ¡¢ÉÂµ¤¤ä¥±¥¬¤Ç°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿ºÝ¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö·ò¹¯ÊÝ¸±¤ä¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ê¤É¤Î¸øÅª°åÎÅÊÝ¸±¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢¼£ÎÅ¤äÌµ¼ýÆþ¤Ë¤è¤ëÊÝ¾ã¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£±¡¥ÎÅÍÜ¡ÊÊä½þ¡ËµëÉÕ
Ï«ºÒ¤ÇÇ§Äê¤µ¤ì¤¿ÉÂµ¤¤ä²ø²æ¤Ë¤«¤«¤ë¼£ÎÅÈñ¡¢¼ê½ÑÈñ¡¢ÌôºÞÈñ¤Ê¤É¤¬Á´³Û»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿ºÝ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤â¡¢Á´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
£²¡¥µÙ¶È¡ÊÊä½þ¡ËµëÉÕ
Ï«ºÒ¤ÇÇ§Äê¤µ¤ì¤¿ÉÂµ¤¤ä¥±¥¬¤¬¸¶°ø¤Ç»Å»ö¤òµÙ¶È¤¹¤ë»þ¡¢µÙ¶È4ÆüÌÜ¤«¤é¡¢µëÉÕ´ðÁÃÆü³Û¤ÎÌó80¡ó¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï60¡ó¤ÎµÙ¶ÈÊä½þ¤È20¡ó¤ÎÆÃÊÌ»Ùµë¤Î¹ç»»¤Ç¤¢¤ê¡¢½ýÉÂ¼êÅö¤è¤ê¤â¼ê¸ü¤¤Êä½þ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
£³¡¥¾ã³²¡ÊÊä½þ¡ËµëÉÕ
¾É¾õ¤¬°ÂÄê¤·¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤½¤Î¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ò¡Ö¼£Ìþ¡×¤È¤·¡¢¤½¤Î¼£Ìþ¸å¤Ë¤â¾ã³²¤¬»Ä¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËµëÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¾ã³²¤ÎÄøÅÙ¤¬½Å¤¤Êý¤«¤é½ç¤ËÂè1µé¤«¤éÂè14µé¤Þ¤Ç¤Ë¶èÊ¬¤µ¤ì¡¢Âè1µé¡ÁÂè7µé¤Î¾ì¹ç¤ÏÂÐ¾Ý¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç»ÙÊ§¤ï¤ì¤ëÇ¯¶â¤È¤·¤Æ¡¢Âè8µé¤«¤éÂè14µé¤Þ¤Ç¤Ï°ì»þ¶â¤È¤·¤Æ¡¢°ìÅÙ¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¶â³Û¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Æ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÉÔÄ´¡Ê¤¦¤ÄÉÂ¡¦Å¬±þ¾ã³²¡Ë¤ÎÇ§Äê´ð½à
¶áÇ¯¡¢µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥¿¥ëÉÔÄ´¤âÏ«ºÒ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç§Äê¤Ë¤Ï¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬Äê¤á¤ë¡Ö¿´ÍýÅªÉé²Ù¤Ë¤è¤ëÀº¿À¾ã³²¤ÎÇ§Äê´ð½à¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢°Ê²¼¤Î3ÅÀ¤¬¿³ºº¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÂÐ¾Ý¼À´µ¡Ê¤¦¤ÄÉÂ¡¢Å¬±þ¾ã³²¤Ê¤É¡Ë¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¢È¯¾ÉÁ°¤Î¤ª¤ª¤è¤½6¥«·îÁ°¤Ë¡¢¶ÈÌ³¤Ë¤è¤ë¶¯¤¤¿´ÍýÅªÉé²Ù¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¡£
£¶ÈÌ³°Ê³°¡Ê²ÈÄí´Ä¶¤äÂ¾¤ÎÉÂµ¤¤ä¥±¥¬¡Ë¤Î¿´ÍýÅªÉé²Ù¤¬¸¶°ø¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡×¡Ö·î100»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë»þ´Ö³°Ï«Æ¯¡×¡Ö²á¹ó¤Ê¥Î¥ë¥Þ¡×¤Ê¤É¤¬É¾²ÁÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿ÈÂÎÅª¤Ê¥±¥¬¤È°Û¤Ê¤êÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ½ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤ÎµÏ¿¡Ê¥á¡¼¥ë¡¢¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¥í¥°¡¢¥¿¥¤¥à¥«¡¼¥ÉÅù¡Ë¤¬ÍÎÏ¤Ê¾Úµò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò¤¬¿½ÀÁµñÈÝ¤·¤¿¾ì¹ç¡Ã¡ÖÄ¾ÀÜÀÁµá¡×¤Î¿Ê¤áÊý
Â¿¤¯¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤¬¡ÖÏ«ºÒ¤Ï²ñ¼Ò¤¬¼êÂ³¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¡×¤È¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ï«ºÒÊÝ¸±¤ÎµëÉÕÀÁµá¸¢¤ÏÏ«Æ¯¼ÔËÜ¿Í¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò¤¬¡Ö¤¦¤Á¤ÏÏ«ºÒ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤Êý¿Ë¤À¡×¡Ö¼«¸ÊÀÕÇ¤¤À¡×¤È¤·¤Æ½ñÎà¤Ë»ö¶È¼ç¾ÚÌÀ¡Ê²¡°õ¡Ë¤òµñÈÝ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢°Ê²¼¤Î¼ê½ç¤Ç¿½ÀÁ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡½ê³í¤ÎÏ«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ð¤Ø¡Ö²ñ¼Ò¤¬¾ÚÌÀ¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×»Ý¤òÅÁ¤¨¡¢ÁêÃÌ¤·¤Þ¤¹¡£
¢ »ö¶È¼çÍó¤ò¶õÍó¤Î¤Þ¤Þ¡¢µñÈÝ¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤òµ¤·¤¿¡ÖÊó¹ð½ñ¡×¤òÅº¤¨¤ÆÀÁµá½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
£Ï«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ð¤Î½ð°÷¤¬²ñ¼Ò¤ØÎ©¤ÁÆþ¤êÄ´ºº¤äÊ¹¤¼è¤ê¤ò¹Ô¤¤¡¢»ö¼Â³ÎÇ§¤¬¼è¤ì¤ì¤ÐÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò¤Ë¤ÏÏ«ºÒ»ö¸Î¤òÊó¹ð¤¹¤ëµÁÌ³¡Ê»à½ýÉÂÊó¹ð¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤òÂÕ¤ë¤³¤È¤ÏÏ«Æ¯°ÂÁ´±ÒÀ¸Ë¡°ãÈ¿¡ÊÏ«ºÒ±£¤·¡Ë¤È¤¤¤¦ÈÈºá¹Ô°Ù¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÏ«ºÒ±£¤·¡×¤òµ¿¤¦¤Ù¤¥µ¥¤¥ó¤ÈÂÐºöË¡
Ï«ºÒ¤Ë³ºÅö¤¹¤ëÉÂµ¤¤ä¥±¥¬¤¬È¯À¸¤·¤¿»þ¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤¬°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÄó°Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡ÖÏ«ºÒ±£¤·¡×¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢½½Ê¬¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ö·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ç¼£ÎÅ¤·¤Æ¡¢Áë¸ýÉéÃ´¤Î3³ä¤Ï²ñ¼Ò¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¡×
¡ÖµÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë´Ö¤ÏÍµëµÙ²Ë¤ò¾Ã²½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡ÖÏ«ºÒ¤ò»È¤¦¤Èº£¸å¤ÎººÄê¤Ë¶Á¤¯¤¾¡×
²ñ¼Ò¤¬Ï«ºÒ¿½ÀÁ¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ë¤Ê¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Ï«ºÒ»ö¸Î¤ÎÈ¯À¸¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍâÇ¯ÅÙ°Ê¹ß¤ÎÏ«ºÒÊÝ¸±ÎÁÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤ä¡¢Ï«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ð¤«¤éÄ´ºº¡¦»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¥ê¥¹¥¯¡¢´ë¶È¤Î°ÂÁ´´ÉÍýÂÎÀ©¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ø¤Î·üÇ°¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤¤¤º¤ì¤â²ñ¼ÒÂ¦¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¤¢¤ê¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤¬ÀµÅö¤ÊÊä½þ¤ò¼õ¤±¤ë¸¢Íø¤òË¸¤²¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤é¤ÏÅµ·¿Åª¤ÊÏ«ºÒ±£¤·¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ç»Å»ö¤Î¥±¥¬¤ò¼£ÎÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï·ò¹¯ÊÝ¸±Ë¡¾å¤ÎÊÝ¸±µëÉÕ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¢¤ê¡¢¸å¤Ë·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤«¤é¼£ÎÅÈñ¤ÎÊÖ´Ô¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÍè¡¢ÍµëµÙ²Ë¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡Ö·ò¹¯¤ÊÏ«Æ¯¼Ô¤Î¿´¿È¤ÎµÙÍÜ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Ë¡ÄêµÙ²Ë¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Ï«ºÒ¤ÇÊä½þ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤µÙ¶ÈÊä½þ¤òÍµëµÙ²Ë¤Ë¿¶¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·º»öÈ³¡¦¹ÔÀ¯½èÊ¬¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µ£Á³¤È¡ÖÏ«ºÒ¤È¤·¤Æ½èÍý¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤«¡¢Â®¤ä¤«¤ËÏ«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ð¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼«Ê¬¼«¿È¤Î·ò¹¯¤ÈÀ¸³è¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë
º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢»º¶È¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤ä¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¤Ê¤É¤ÎÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¡¢Ï«ºÒÊÝ¸±¤ÎÀÁµá¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¼ÒÂ¦¤ÏÅö½éÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ï«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ð¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤ÆÄ¾ÀÜ¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Ìµ»ö¤ËÏ«ºÒÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Ï«ºÒÊÝ¸±¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬Æ¯¤Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¹ñ¤¬ÌóÂ«¤·¤¿ÀµÅö¤Ê¸¢Íø¤Ç¤¹¡£²ñ¼ÒÂ¦¤Î´é¿§¤ò»Ç¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤Î·ò¹¯¤ÈÀ¸³è¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú´Æ½¤¡Û¾¡¿å·ò¸ã¡Ê¤«¤Ä¤ß¤º¡¦¤±¤ó¤´¡Ë
¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¡¢»º¶È¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î ¿ÈÂÎ¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊHIV´¶À÷¾É¡Ë¡¢Àº¿À¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊÁÐ¶Ë¾É¶·¿¡Ë¡¢¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡Ê¥²¥¤¡Ë¤ÎÅö»ö¼Ô¡£¸½ºß¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÍ¦¼Ô¤ÎÉô²°¡×ÂåÉ½¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿¤â¤¯¤â¤¯¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡Ë