「あっという間に結婚7年目」あいのり・桃、イケメン夫との温泉旅行ショット公開「期待を超える感動」
恋愛バラエティー番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃さんは6月21日、自身のInstagramを更新。結婚7年目の記念日に家族で訪れた、オーベルジュ（滞在型レストラン）での様子を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】桃、結婚7年目の夫と記念日ショット
コメント欄では、同じく『あいのり』に出演していたクロさんから「もたんおめでとう」と祝福の声が寄せられたほか、ファンからも「素敵なご夫婦 いつまでもお幸せにね」「わー結婚記念日 おめでとう御座います」「ももちゃんかわいい」「我が家もこんな素敵な場所に泊まりたいな」などの声が集まっています。
(文:五六七 八千代)
【写真】桃、結婚7年目の夫と記念日ショット
天然温泉のオーベルジュへ桃さんは「というわけで、あっという間に結婚7年目 そんな記念すべき日は、粋な友達の計らいで、めちゃくちゃ素敵なお宿に泊まってきました 森の中の天然温泉オーベルジュ。とにかくご飯が美味しいと有名で…！！！ そんな前情報があったのに、さらに期待を超える感動がそこにあった…」とつづり、13枚の写真と4本の動画を公開しました。イケメンな夫とのツーショットをはじめ、おいしそうな料理の数々や宿でくつろぐ様子などが収められています。
あいのりガールズでドバイ旅たびたび旅行の様子を披露している桃さん。5月4日には「ドバイで2ヶ月温めてきた、あいのりガールズ渾身の動画をお届け」とつづり、1本の動画を投稿しました。「幻の作品にするにはもったいなすぎる、最高の思い出」とも明かしており、動画の仕上がりには大満足の様子。旅を満喫する楽しそうな姿が印象的です。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)