『呪術廻戦』×「ZOZOTOWN」コラボに新作登場へ！ 第1期ED風描き下ろしビジュアルをデザイン
「ZOZOTOWN」は、7月3日（金）から、テレビアニメ『呪術廻戦』の放送開始5周年を記念したコラボアパレルアイテムを受注販売する。
【写真】乙骨憂太の描き下ろしビジュアルも！ 展開アイテム一覧
■新ビジュアルに12名のキャラクターが登場
今回発売されるのは、テレビアニメ『呪術廻戦』第1期エンディングのテイストで新たに描き下ろされたビジュアルを落とし込んだアパレルアイテム全22型。
ラインナップには、ポップなイラストをあしらった「Tシャツ」や「パーカー」、「キャップ」、「巾着ショルダーバッグ」に加え、第1期エンディングの場面写を使用したアイテムがそろう。
なお、描き下ろしビジュアルは主人公の虎杖悠仁をはじめ、「懐玉・玉折」より五条悟、『劇場版 呪術廻戦 0』より乙骨憂太など、アニメシリーズに登場した12名のキャラクターで展開。コラボアイテムの受注販売期間は7月3日（金）12時00分から7月31日（金）12時00分まで、発送時期は9月下旬を予定している。
さらに、東京・表参道にある「MIL GALLERY JINGUMAE」では、7月3日（金）〜7月12日（日）の期間、同コラボアイテムを販売するポップアップショップを開催。また、ノベルティも用意され、商品を5000円（税込）購入ごとに「ステッカーシート（全3種）」がランダムで1枚もらえる。
【写真】乙骨憂太の描き下ろしビジュアルも！ 展開アイテム一覧
■新ビジュアルに12名のキャラクターが登場
今回発売されるのは、テレビアニメ『呪術廻戦』第1期エンディングのテイストで新たに描き下ろされたビジュアルを落とし込んだアパレルアイテム全22型。
ラインナップには、ポップなイラストをあしらった「Tシャツ」や「パーカー」、「キャップ」、「巾着ショルダーバッグ」に加え、第1期エンディングの場面写を使用したアイテムがそろう。
さらに、東京・表参道にある「MIL GALLERY JINGUMAE」では、7月3日（金）〜7月12日（日）の期間、同コラボアイテムを販売するポップアップショップを開催。また、ノベルティも用意され、商品を5000円（税込）購入ごとに「ステッカーシート（全3種）」がランダムで1枚もらえる。