FIFAワールドカップ（W杯）に出場中の日本代表にトレーニングパートナーとして同行しているU―19日本代表の練習が21日（日本時間22日）、米テネシー州ナッシュビル近郊で報道陣に公開された。

FW徳村楓大（18＝FC町田ゼルビア）が練習後の取材に応じ「普段できないような経験ばかりで収穫のある遠征になっている」と充実ぶりを語った。期間中はA代表の練習試合の相手を務め、時には人数が足りない練習にも参加する。世界最高の舞台で活躍する選手の実力を肌で感じ「大きな収穫。攻撃もだけど守備のハードワークに驚いた」と言う。

1次リーグF組の日本―オランダ戦（米ダラス）、日本―チュニジア戦（メキシコ・モンテレイ）も現地観戦。「小さい頃からずっと憧れだった場所を目の前で見ることができた喜びが大きい」と目を輝かせる。

森保ジャパンのMF久保建英（25＝Rソシエダード）やDF菅原由勢（25＝ブレーメン）、DF伊藤洋輝（27＝Bミュンヘン）も18年ロシア大会でトレーニングパートナーに選出され、その後に世界へ羽ばたいた。徳村は「いい経験だけで終わらせたくない。A代表入りや今後のキャリアにつながていく」と語り「まずはクラブで26〜27年シーズンの開幕スタメンを狙う。U―19としてもU―20W杯のアジア予選を見据えていきたい」と決意を新たにした。