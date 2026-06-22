俳優の奥智哉（２１）、７人組グループ「原因は自分にある。」の杢代和人（２２）が２２日、都内でテレビ東京系連続ドラマ「君は夏のなか」（７月１日スタート、水曜・深夜０時半）の試写会後に取材会を行った。

古矢渚氏の名作ＢＬコミックが原作で、共通の趣味を持つ男子高校生のひと夏の恋愛模様を描くストーリー。奥が「２人が作中で聖地巡礼をしますけど、この作品を見終わったあと２人がたどった物語を聖地巡礼してもらえたら」とアピールすると、杢代も「楽しさとかうれしさとか、甘酸っぱい気持ちとか切なさとか、感情がとても動いた夏。夏が来るたびに思い出してほしい作品」と語った。

ドラマの主題歌は、福山雅治の「蛍」。２０１０年の楽曲だが今作のために改めて編曲している。杢代は「撮影中に知ったんですけど２人で『ウソでしょ？』となった」と興奮冷めやらぬ様子。奥も「本当に恐悦至極極まれりです」と謙虚に話した。

３回目の共演となる２人は息ぴったり。お互いの好きなところについて、奥は「横顔です。劇中でも横顔を眺めているシーンが多いんですけど、いつ見てもきれいだなって思います」と絶賛。杢代は「やっぱり顔を褒められると超うれしい」と照れ笑いしながら「僕もたくさん（奥の）横顔を見ていたんですけど、いい横顔をしています」と褒め合っていた。