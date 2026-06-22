1児の母・内山理名、きな粉ミルクパン粥・蒸しパンなど離乳食披露「盛り付けがおしゃれすぎる」「バリエーションすごい」の声
【モデルプレス＝2026/06/22】女優の内山理名が6月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの離乳食を公開した。
【写真】吉田栄作の13歳年下女優妻「1つひとつ丁寧で愛情感じる」丁寧に盛り付けられた離乳食
内山は「Today’s breakfast for baby」と添え、手作りした離乳食の写真を投稿。「メニューはきな粉ミルクパン粥・さつまいもと鮭 ブロッコリー煮・手づかみブロッコリーと米粉蒸しパン・苺とバナナヨーグルト・お水」と紹介し、彩り豊かな離乳食を丁寧に器に盛り付けた様子を披露している。
また「あっという間に離乳食 3回食になり、よく食べ 自分で食べたいとなり、笑ったり怒ったり日々成長していき毎日が胸いっぱいに」とコメント。「後追いも始まり離乳食作るのにも遊びながらでなかなか進まない 笑」と明かしつつ「過ぎたらきっとこの時間も愛おしいよね」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「盛り付けがおしゃれすぎる」「1つひとつ丁寧で愛情感じる」「バリエーションすごい」「成長の記録が温かくて素敵」「共感しかない」などの声が上がっている。
内山は俳優の吉田栄作と2018年6月に交際が報じられ、2021年11月に結婚を発表。2025年9月10日、自身のInstagramで第1子が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】吉田栄作の13歳年下女優妻「1つひとつ丁寧で愛情感じる」丁寧に盛り付けられた離乳食
◆内山理名、手作りの離乳食披露
内山は「Today’s breakfast for baby」と添え、手作りした離乳食の写真を投稿。「メニューはきな粉ミルクパン粥・さつまいもと鮭 ブロッコリー煮・手づかみブロッコリーと米粉蒸しパン・苺とバナナヨーグルト・お水」と紹介し、彩り豊かな離乳食を丁寧に器に盛り付けた様子を披露している。
◆内山理名の投稿に「1つひとつ丁寧で愛情感じる」の声
この投稿に、ファンからは「盛り付けがおしゃれすぎる」「1つひとつ丁寧で愛情感じる」「バリエーションすごい」「成長の記録が温かくて素敵」「共感しかない」などの声が上がっている。
内山は俳優の吉田栄作と2018年6月に交際が報じられ、2021年11月に結婚を発表。2025年9月10日、自身のInstagramで第1子が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】