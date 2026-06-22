12星座×タロット占い「牡牛座（おうし座）」2026年6月22日（月）〜6月28日（日）のあなたの運勢は？ 総合運・開運メッセージ
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年6月22日（月）〜6月28日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「牡牛座（おうし座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。
（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）
■牡牛座（おうし座）
カード：カップの6（正位置）
過去が温かく蘇る週。旧友や懐かしい場所から思わぬ縁が戻ってくる。再会の連絡には応じておこう。しかし、懐かしさに浸るだけで終わらないように。過去の良さを今に活かそう。週末は逆行が近づくので、昔の話の蒸し返しに注意。優しさを手放さないで。
■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）
池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。
（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）
■牡牛座（おうし座）
カード：カップの6（正位置）
■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）
池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4 https://youtu.be/UHrZuZcHTj4
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