柔道女子５２キロ級で、２１年東京五輪金メダルの阿部詩（パーク２４）が２２日、今年初戦となったグランドスラム・ウランバートル大会を終えて成田空港に帰国した。６月から、２８年ロサンゼルス五輪のシード権に関わるポイントレースが開始。その初戦で優勝を飾り、「しっかりロス五輪のポイントの部分で良いスタートが切れた」とうなずいた。

昨年から有効が復活し、新ルールに合わせた練習も上々。「立ちから寝の部分でもポイントを取れるルールになった。際（きわ）の部分を練習してきた。動作も染みついているのかな」と振り返った。２連覇のかかる世界選手権（１０月）に向けては「競る試合が多くなる。投げられなかったときの落ち着きとか、やるべきことを固めること、有効を取られても焦らないこと、一つ一つの技の精度を上げていくという課題がたくさんあるかな」と見据えた。

大会と稽古で多忙を極めるが、時間を見つけてサッカー男子Ｗ杯の日本代表戦をチェック。「普段からすごい見るわけではないけど、やっぱりＷ杯は見ていて、すごい応援している。頑張ってほしい」とエールを送り、注目している選手には「中村（敬斗）選手。なんか印象強い」と挙げた。