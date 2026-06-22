「川に落ちたかも…」日帰り温泉で入浴中の5歳男児が行方不明　開いていた窓の十数メートル先に水量多い天降川　鹿児島

5歳の男の子の姿が消えたのは、温泉施設で家族との入浴中でした。

21日午後3時15分ごろ、鹿児島・霧島市にある温泉施設「かれい川の湯」で、両親と入浴していた田中嶺臣ちゃん（5）の行方が分からなくなりました。

両親と貸し切りの家族湯で入浴していた嶺臣ちゃん。

先に脱衣所に向かった両親がその後、浴室に嶺臣ちゃんがいないことに気づいたといいます。

その時、浴室の窓は開いていたということです。

現場となった「かれい川の湯」は、湧き水が多く水量が豊富な天降川のほとりにたたずむ、日帰り専用の貸し切り温泉施設です。

嶺臣ちゃんの家族が利用した家族湯の川側には窓が設置されており、湯船より少し高い位置にあります。

窓の十数メートル先には川が流れています。

一夜明けた22日、朝から警察と消防が120人態勢で捜索に当たりました。

消防隊員がいたのは温泉施設に面した川の下流。

岩がある急流を、命綱を着けて懸命の捜索を続けていました。

さらに、捜索は上空からも。

警察車両からはドローンが運び出されていました。

22日、臨時休業となった温泉施設の管理人は「感情の説明が難しくて…。（きのう）男の子の弟をスタッフで1〜2時間見守ったりして。大変かわいい男の子だった。（川の）水量は大人でも危ないということはある。とにかく見つかってほしい」と話しました。

嶺臣ちゃんは身長約120cmの痩せ形。

服や靴などを身に着けておらず、前髪は眉毛にかかる程度で、横側は耳にかかる程度の黒髪だといいます。

警察は情報提供を呼び掛けています。