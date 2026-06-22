北海道・旭川市女子高校生殺害　“主犯”内田梨瑚被告に懲役27年の判決　法廷に男が乱入、「死刑だろ」など叫び暴れる

北海道・旭川市で当時17歳の女子高校生が殺害された事件の裁判で、主犯格とみられる女に22日、懲役27年の判決が言い渡されました。

そのさなか、「こんな判決はおかしい」と法廷内に男が乱入し叫び、裁判が休廷する事態にもなりました。

判決が言い渡された瞬間、小さくうなずいた内田梨瑚被告（23）。

一方、判決が言い渡された直後、男が法廷内に乱入するという異例の事態が発生しました。

事件は2024年4月、北海道・旭川市で起きました。

内田被告は、自分の画像を無断でSNSに投稿した当時17歳の女子高校生Aさんに対し、謝罪と示談金を要求するなどして呼び出します。

1人で現れたAさんを共犯者とともに車に乗せて監禁。

その後、殴る蹴るなどの暴行を加えたうえ、旭川市の観光地「神居古潭」に連れていきます。

夜になると人通りが途絶えるこの場所で、内田被告はAさんに服を脱ぐよう命じ、全裸にして再び暴行。

さらに橋の欄干に座らせたり、欄干の外に立たせたりしたうえ、共犯の女とともに「落ちろ」「死ねや」などと怒鳴ったということです。

その後、橋から落下したAさんは約1カ月後、遺体で発見されました。

Aさんを殺害したなどの罪に問われている内田被告は、裁判で殺意を否認。

弁護側も「Aさんは自ら飛び降りたか誤って落下した」として、殺意とともに殺人罪も成立しないと主張しました。

その後の公判で焦点の1つとなったのは、Aさんが橋から落下した際の状況です。

内田被告は、Aさんを欄干の外側に立たせたものの、携帯と4000円を置いて去ったなどと主張。

一方、検察側の証人として出廷した共犯の女は、「内田被告の調書はでたらめで全部作り話」「最初から最後まで全部嘘です」「内田被告が橋の欄干に女子高校生を立たせ、両手で押した」などと証言。

こうした証言の一方で、検察側は6月8日に行われた裁判で、内田被告が直接突き落としたとは主張せず、「執拗な暴行や脅迫などをしたうえ欄干付近で『落ちろ』『死ねや』と脅迫したことで招いたもの」とし、懲役27年を求刑したのです。

またこの日、証言台に立ったAさんの父親は叫びながら「裁判官、裁判員の皆さま、どうかあいつ（内田被告）を、私の娘が望む判決を下してください、よろしくお願いします」と訴えました。

一方、弁護側は改めて内田被告の殺意などを否定。

事件について「予期せぬ偶発的な出来事が重なり発生した」などとして、裁判官と裁判員に冷静に判断するよう求めました。

裁判長から意見を求められた内田被告は深く一礼したあと、数秒沈黙してから「きょうまで8回の裁判を通じて、改めて結果の重大さを身にしみて感じました。今後も反省、謝罪、償いの日々を送ります、以上です」と述べました。

事件発生から約2年2カ月がたつ中、迎えた22日の裁判。

内田被告に言い渡されたのは、検察側の求刑どおり懲役27年の判決でした。

異変が起きたのは、判決が言い渡されて数分後のことでした。

廊下にいた1人の男が突然、法廷内に乱入。

「家族が報われないだろうが」「死刑だろ」などと叫び暴れたため、職員に取り押さえられたということです。

このため裁判は一時休廷したもののその後、再開し午後4時15分に終了しました。