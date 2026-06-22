日本時間23日にノルウェーVSセネガル

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグI組のノルウェーは22日（日本時間23日）に米ニューヨークでセネガルと対戦する。試合前日、タイムズスクエアに異変が起き、注目が集まっている。

1998年フランス大会以来、28年ぶり出場のノルウェー。16日（同17日）のイラクとの初戦は、怪物FWハーランドの2ゴールなどで4-1と快勝した。

イラク戦では客席を赤く染めたサポーターも話題に。北欧のバイキングをモチーフに、一体となって船を漕ぐようなパフォーマンスを披露していた。

セネガル戦前日の21日（同22日）、決戦の舞台ニューヨークに異変が起きた。米放送局「CBS」公式Xは、「ノルウェーのファンは月曜日にニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで行われるセネガル戦を前に、日曜日にニューヨークのタイムズスクエアを『バイキング・ロー』のチャントで占拠した」と投稿。サポーターで埋まる観光名所は壮観で、Xには様々な声が寄せられた。

「情熱的なファンだ」

「このエネルギーが大好きだ」

「スタジアムじゃないんだぞ！」

「公共空間を占拠しているな」

「この規律正しい応援は素晴らしい」

ノルウェーはセネガルと戦った後、26日（同27日）にフランスと激突する。



（THE ANSWER編集部）