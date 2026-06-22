W杯でNYに異変「スタジアムじゃないんだぞ！」 サポーターが集結し…「公共空間を占拠」海外驚き
日本時間23日にノルウェーVSセネガル
サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグI組のノルウェーは22日（日本時間23日）に米ニューヨークでセネガルと対戦する。試合前日、タイムズスクエアに異変が起き、注目が集まっている。
1998年フランス大会以来、28年ぶり出場のノルウェー。16日（同17日）のイラクとの初戦は、怪物FWハーランドの2ゴールなどで4-1と快勝した。
イラク戦では客席を赤く染めたサポーターも話題に。北欧のバイキングをモチーフに、一体となって船を漕ぐようなパフォーマンスを披露していた。
セネガル戦前日の21日（同22日）、決戦の舞台ニューヨークに異変が起きた。米放送局「CBS」公式Xは、「ノルウェーのファンは月曜日にニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで行われるセネガル戦を前に、日曜日にニューヨークのタイムズスクエアを『バイキング・ロー』のチャントで占拠した」と投稿。サポーターで埋まる観光名所は壮観で、Xには様々な声が寄せられた。
「情熱的なファンだ」
「このエネルギーが大好きだ」
「スタジアムじゃないんだぞ！」
「公共空間を占拠しているな」
「この規律正しい応援は素晴らしい」
ノルウェーはセネガルと戦った後、26日（同27日）にフランスと激突する。
（THE ANSWER編集部）