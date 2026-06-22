1次リーグH組

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグH組が21日（日本時間22日）に行われ、カーボベルデが2-2でウルグアイと引き分けた。初戦のスペイン戦に続いて強豪相手にドロー。元日本代表の本田圭佑も驚きを隠せなかった。

FIFAランク63位のカーボベルデが、同18位と格上の難敵に挑んだ。

前半に先制したが、その後に逆転を許して1-2で後半へ。同16分にヴァレラが千金の同点ゴールを決めると、終盤はGKヴォジーニャを中心にしのいだ。

H組初戦ではスペイン（FIFAランク3位）とも0-0でドロー。スペイン戦でも神セーブを連発したヴォジーニャはインスタグラムのフォロワーが爆増し、現在は1500万人を超えて大会前の300倍となった。

面積は滋賀県程度、人口60万人に満たない小国の奮闘に、本田も驚きを隠せない。ウルグアイ戦後に自身のXを更新。「カーボベルデがスペインやウルグアイと引き分けるなんて…信じられない！！」と英語でつづった。

カーボベルデは決勝トーナメント進出を懸けて、26日（日本時間27日）にサウジアラビアと対戦する。



（THE ANSWER編集部）