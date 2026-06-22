内田梨瑚被告に懲役27年判決直後…「こんな判決おかしい」法廷に男が乱入し逮捕　裁判一時中断　旭川女子高校生殺害

北海道・旭川市の女子高校生殺害事件で、裁判所は主犯格の女に懲役27年の判決を言い渡しました。

その直後、男が乱入し、法廷内は一時騒然となりました。

22日午後3時過ぎに言い渡された注目の判決。

するとその直後、前代未聞の事態が起きました。

男が法廷内に侵入し、暴れたというのです。

注目の裁判は一時中断。

異例の事態に、裁判所には緊張が走りました。

午後3時過ぎ、判決が言い渡されたのは内田梨瑚被告（23）です。

2024年4月に女子高校生を車に監禁し、北海道・旭川市の橋の上で服を脱がせて暴行。

その後、橋から落とし殺害したとして殺人・監禁・不同意わいせつ致死の罪に問われています。

橋の上には、22日も花が供えられていました。

5月25日から始まった裁判では、“橋から突き落としたのかどうか”と“殺意の有無”が最大の争点となっていました。

初公判で内田被告は「私には殺意はありませんでしたし、橋から落下させていません」と殺人と不同意わいせつ致死を否認。

しかし、証人として出廷した共犯の女は「梨瑚さんの調書はでたらめで、全部作り話で、最初から最後まで全部嘘です。梨瑚さんは女子高校生の肩甲骨のあたりを両手の手のひらで押しました。（女子高校生は）私の前から一瞬で消えました」と述べました。

橋の欄干の外側に被害者の女子高校生を立たせ「落ちろ」「死ねや」と怒鳴ったあと、内田被告が両手で押したと証言しました。

一方、内田被告は「落下させていない」と証言し、弁護側も「被害者は自ら飛び降りたか誤って落下した」として殺人罪も成立しないと主張。

2人の証言は真っ向から対立しています。

弁護側の被告人質問では、内田被告が涙を流しながら「私の身勝手で非常識な言動によって被害者を傷つけ苦しませ、これからの人生を奪ってしまい本当に申し訳ございません」と遺族に謝罪。

そして、傍聴席にいる遺族に深く頭を下げました。

検察側は、内田被告を首謀者かつ主犯としたうえで、「犯行は被害者の人格、尊厳を踏みにじる極めて残忍で悪質」などとして懲役27年を求刑しました。

対立する主張。

判決にどう影響するのでしょうか。

旭川地裁は内田被告に求刑どおり懲役27年の実刑判決を言い渡しました。

証言台に立つ内田被告に裁判長が判決の理由を述べようとしたその時、傍聴人ではない男が「こんな判決おかしいだろうが！家族が報われないだろが！死刑か無期やろうが！それが国民の声や！」と声を上げながら法廷に突然乱入。

50代とみられる男は、証言台にいる内田被告の前を通り過ぎ、弁護側の席辺りで取り押さえられました。

男は、凶器などは持っていなかったということです。

この騒動で公判は一時休廷。

まさかの事態に、裁判所の外ではパトカーや警察官が慌ただしく動く様子が。

そして午後3時35分、取り押さえられた男を乗せたパトカーが旭川地裁を後にしていきました。

男は逮捕されたということです。

男が乱入している間も座ったままで動じなかったという内田被告。

その後、再開した公判で裁判長は懲役27年の判決を下した理由を「被害者自ら落下した、被告が押して落下させたのいずれであっても、殺人の実行行為にあたると認められる。動機は自己中心的で酌量の余地は一切ない」と述べました。

控訴について内田被告の弁護側は「何も決めていない。判決文を入手してから本人と相談する」としています。