バッティングセンターでホームランを打ち続ける「鹿児島のイチロー」こと満山一朗さん87歳。若者たちとのホームラン対決に挑みました。しかも使うのは約2キロの特製バットです。



（岡本善久アナウンサー）

「行った！ホームラン！」



12日に87歳の誕生日を迎えた鹿児島のイチローこと満山 一朗さん。6年前がんを患い一度は引退を宣言しましたが、がんを克服し再び打席に立っています。





数々のホームラン記録を作ってきたイチローさん。この日は、鹿児島市のバッティングセンターに通う5人の若者たちとホームラン対決です。130キロの速球、25球を打ち何本のホームランが打てるか？若者たちと対決します。ドームの天井にある赤い枠に打ち返せばホームランです。（岡本善久アナウンサー）「イチローさんは一度、引退しましたよね？」（満山一朗さん）「何度か引退している。引退しては、引っ張りだされる。がんを克服しているでしょ。がん患者は後遺症でつらい。私もオムツをしている時があったが、希望の星だと言われると頑張る」「後継者を作りたい」というイチローさん。今回は、最もホームランを打った選手を新しいリーダーに指名する考えです。イチローさんはいつも簡単な挑戦はしません。一般的に野球選手が使うバットは900g前後ですが、今回イチローさんが使うのは1.5キロのバット。さらに450gの重りを付け約2キロの特製バットでホームランに挑みます。（岡本善久アナウンサー）「重い方が不利にならない？」（満山一朗さん）「野球では不利です。でも私は、重いバットを振れたらホームランが打てると思っている」ホームラン対決が始まりました。27歳の欅田さんはホームラン2本。49歳の眞形さんは4本のホームランを打ちました。38歳の福元さんも4本のホームランを放ちます。27歳の中園さんは2本のホームラン。そして、いよいよ87歳のイチローさん。（岡本善久アナウンサー）「2キロ近いバットを振っています。87歳。行ったか？行きました」130キロの速球を捉え、見事、ホームランを1本打ちました。最後の挑戦者・外園さんにホームランは生まれず。勝負の結果は？「眞形さんが優勝です」4本で並んだ眞形さんと福元さんのうち、年長の眞形さんがイチローさんの後継者として新しいリーダーに指名されました。（岡本善久アナウンサー）「敗因は？」（満山一朗さん）「歳でしょ。このバットが振れる間はやります」年齢の限界に挑む満山一朗さん。87歳の挑戦は、まだ終わりそうにありません。