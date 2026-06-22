バッティングセンターで数々の記録 鹿児島のイチロー(87) 若者とホームラン対決
バッティングセンターでホームランを打ち続ける「鹿児島のイチロー」こと満山一朗さん87歳。若者たちとのホームラン対決に挑みました。しかも使うのは約2キロの特製バットです。
（岡本善久アナウンサー）
「行った！ホームラン！」
12日に87歳の誕生日を迎えた鹿児島のイチローこと満山 一朗さん。6年前がんを患い一度は引退を宣言しましたが、がんを克服し再び打席に立っています。
（岡本善久アナウンサー）
「イチローさんは一度、引退しましたよね？」
（満山一朗さん）
「何度か引退している。引退しては、引っ張りだされる。がんを克服しているでしょ。がん患者は後遺症でつらい。私もオムツをしている時があったが、希望の星だと言われると頑張る」
「後継者を作りたい」というイチローさん。今回は、最もホームランを打った選手を新しいリーダーに指名する考えです。イチローさんはいつも簡単な挑戦はしません。一般的に野球選手が使うバットは900g前後ですが、今回イチローさんが使うのは1.5キロのバット。さらに450gの重りを付け約2キロの特製バットでホームランに挑みます。
（岡本善久アナウンサー）
「重い方が不利にならない？」
（満山一朗さん）
「野球では不利です。でも私は、重いバットを振れたらホームランが打てると思っている」
ホームラン対決が始まりました。27歳の欅田さんはホームラン2本。49歳の眞形さんは4本のホームランを打ちました。38歳の福元さんも4本のホームランを放ちます。27歳の中園さんは2本のホームラン。そして、いよいよ87歳のイチローさん。
（岡本善久アナウンサー）
「2キロ近いバットを振っています。87歳。行ったか？行きました」
130キロの速球を捉え、見事、ホームランを1本打ちました。最後の挑戦者・外園さんにホームランは生まれず。勝負の結果は？
「眞形さんが優勝です」
4本で並んだ眞形さんと福元さんのうち、年長の眞形さんがイチローさんの後継者として新しいリーダーに指名されました。
（岡本善久アナウンサー）
「敗因は？」
（満山一朗さん）
「歳でしょ。このバットが振れる間はやります」
年齢の限界に挑む満山一朗さん。87歳の挑戦は、まだ終わりそうにありません。