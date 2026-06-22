再販決定！ ハローキティやポチャッコも！ 2026年6月発売の「めじるしアクセサリー サンリオキャラクターズオールスターズ Part.1」全10種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、バンダイの「めじるしアクセサリー サンリオキャラクターズオールスターズ Part.1」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
バンダイから2026年6月に発売される「めじるしアクセサリー サンリオキャラクターズオールスターズ Part.1」（税込300円）。全10種のラインアップとなっています。
めじるしアクセサリー サンリオキャラクターズオールスターズ Part.1
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全10種
・ハローキティ
・リアリーチャム
・ハンギョドン
・ポチャッコ
・なおみ（るるる学園）
・タキシードサム
・みんなのたあ坊
・けろけろけろっぴ
・マロンクリーム
・あひるのペックル※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「めじるしアクセサリー サンリオキャラクターズオールスターズ Part.1」が見逃せない！
バンダイから2026年6月に発売される「めじるしアクセサリー サンリオキャラクターズオールスターズ Part.1」（税込300円）。全10種のラインアップとなっています。
カニカン・わっかパーツ付きで実用性抜群！本商品に登場するすべてのアイテムには、カニカンとわっかパーツが標準で付属しています。これにより、傘の取っ手やペットボトルのネック部分、ステーショナリーなど、さまざまな自分の持ち物に「めじるし」として簡単につけることが可能です。素材にはPVCやシリコンが使用されており、実用的なキーホルダー・チャームとしても大活躍します。
詳細情報▼商品名
めじるしアクセサリー サンリオキャラクターズオールスターズ Part.1
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全10種
・ハローキティ
・リアリーチャム
・ハンギョドン
・ポチャッコ
・なおみ（るるる学園）
・タキシードサム
・みんなのたあ坊
・けろけろけろっぴ
・マロンクリーム
・あひるのペックル※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)