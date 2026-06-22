「サプライズ大成功」杉浦太陽、妻・辻希美の誕生会を開催「1ヶ月以上前から」「みんな本当にありがとう」
俳優でタレントの杉浦太陽さんは6月21日、自身のInstagramを更新。妻でタレントの辻希美さんの誕生会をサプライズで開催した様子を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】杉浦太陽、妻のサプライズ誕生会ショット
また、「1ヶ月以上前から、みんなにお声がけして 忙しい中、集まってお祝いしてくれました サプライズ大成功 みんな本当にありがとう」と、念入りな準備と集まってくれた友人たちへの感謝を伝えていました。
(文:中村 凪)
【写真】杉浦太陽、妻のサプライズ誕生会ショット
「忙しい中、集まってお祝いしてくれました」杉浦さんは「ノンのサプライズバースデー」とつづり、7枚の写真を投稿。1枚目は家族や集まったゲストたちとの集合写真です。モデルの益若つばささん、YouTuberのカジサックさん、タレントの菊地亜美さん、鈴木奈々さんら多くの有名人が集まっています。4枚目は、辻さんの姿がプリントされた大きなケーキを持つ夫婦ショットです。
第5子との親子ショットを披露自身のInstagramでプライベートをたびたび公開している杉浦さん。8日には「夢空10ヶ月」と、第5子との親子ショットを公開していました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)