私たちの脳の平均重量は約1300kgとされていますが、その約80％を占めているのが「大脳」です。大脳の内部を見てみると、表層は皮質と呼ばれる灰白質で、約140億個の神経細胞の集まりでできています。皮質の内側は、髄質と呼ばれる白質で、神経線維が無数に走っています。脳にしわが寄っているように見えるのは、灰白質に起伏があるためです。厚さ2〜5mmの大脳皮質のしわを伸ばすと、新聞紙1枚分ほどの広さになるなるそうです。

大脳皮質には、自分の生命を守り、生きるための食欲や子孫を残すための性欲など、本能的な活動や感情を支配する古皮質・旧皮質（大脳辺縁系・大脳基底核）と人類が進化するにつれて発達してきた新皮質があります。新皮質は、認知や思考、学習、判断、言語などを司っています。知能活動に欠かせない新皮質を持つのは、人間やサルなどの霊長類だけです。

新皮質のしわは、外側を横に伸びる外側溝と縦に伸びる中心溝、後部に伸びる後頭溝が特に目立っていて、これらが脳を区分するときの目安になります。その領域は、顔に近いところから前頭葉、頭頂葉、後頭葉に分けられ、側面を側頭葉といい、それぞれの場所が全身の異なる機能を担当しています。

まず、4つの領域の中で一番広いのが前頭葉。思考や創造、意思の決定、筋肉への指令や運動手順の組み立てなど、人間の知的で高度な活動をコントロールしています。頭頂葉は、温度、痛みや圧力、空間や左右の認識など、感覚情報の統合、分析、認識などを担っています。ほかの3つの領域に囲まれていて、それぞれの領域と複雑な情報伝達をしています。

4つの領域の中で最も狭いのが後頭葉です。視覚情報を認識して統合的に判断し、隣り合っている頭頂葉や側頭葉に伝達します。最後に、側頭葉は、両耳の側に位置し、聴覚に関する情報処理や認識を担います。また、嗅覚の感知も行っています。（監修：健康管理士一般指導員）