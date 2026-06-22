

「ライフリー おしり洗浄フォーム SkinCondition」

ユニ・チャームは、介護関連施設で選ばれ続けてNo.1（2011年〜2024年、成人用おむつカテゴリーにおいて全国シェアNo.1 特別養護老人ホーム・老人保健施設・療養病床を有する病院調査（全国）数量ブランドランキング 販売促進研究所調べ）の「ライフリー」から、陰部洗浄ケアにおける事前準備・後片付けの手間を省き「時短ケア」を実現する「ライフリー おしり洗浄フォーム SkinCondition」を6月中旬から全国の病院・介護施設向けに業務用品として発売する。

厚生労働省の「第9期介護保険事業計画」によると、介護職員の必要数は今年度には約240万人と推計されている。一方、同省の「介護サービス施設・事業所調査」では、一昨年の介護職員数は約213万人にとどまっており、2年間で約27万人の増員が必要であることが分かる。介護現場では依然として「人手不足」が深刻な課題となっている。

同社ではこれまで、病院・介護施設向けに「洗浄・保湿・肌保護」の3つの効果を1本で完結できる、液体タイプの「ライフリー おしり洗浄液Neo」と「ライフリー おしり洗浄液エッセンス」を展開し、多くの介護現場から高い評価を得た。

しかし、この深刻な人手不足の中、従来の液体タイプによる陰部洗浄ケアにおいては、シャワーボトルの用意や温水を使用するための温度調整といった事前準備、使用後のボトルの分解・消毒作業など、依然として周辺の作業負担が多く残されていることが現場の課題となっていた。

そこで今回「おしり洗浄液Neo」「おしり洗浄液エッセンス」の「洗浄・保湿・肌保護」という基本性能はそのままに、準備やすすぎの手間を削減した、ワンプッシュの泡タイプ「ライフリー おしり洗浄フォーム SkinCondition」を発売する。これによって、介護スタッフの業務負担を軽減する時短ケアと、デリケートな高齢者の肌をスキントラブルから守りすこやかな肌状態を保ち、双方のケアに貢献する。

「おしり洗浄フォームSkinCondition」は、ワンプッシュで濃密な泡が出てくるため、従来のボトル準備や温水調整といった「事前準備」が不要。ケア後はサッと拭き取るだけで完了するため「すすぎ（洗い流し）」の手間や「ボトルの分解・消毒作業」などの後片付けプロセスも大幅に削減できる。泡で出てくるため洗浄時の液飛び（飛散）リスクも低減。これによって、介護者の身体的・時間的負担を軽減して衛生面にも配慮したケアを実現する。

取り出し時は濃密な泡状だが、肌や汚れに触れると液状へと変化する処方を採用。洗浄液がこびりついた汚れの細部まで素早く浸透して内側から浮かせるため、肌をこすらずにやさしくなでるだけでスルッと汚れを落とすことができる。

保湿成分にはスキンケア用品にも採用される「オウバクエキス（キハダ樹皮エキス）」、肌保護成分には美容液にも採用される高い保水力を持つ「リピジュア」を配合。塗布直後から肌水分量を引き上げ、肌にうるおいを与えてケア後も健やかな肌状態を保つ。

［小売価格］オープン価格

［発売日］6月中旬

ユニ・チャーム＝https://www.unicharm.co.jp