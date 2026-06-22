衣食住に関わるオリジナル商品を自社店舗で販売しているライフソリューションブランドKEYUCA（社名：河淳）は、6月19日から、紫外線だけでなく「近赤外線」も防止する機能を備えた新作ウェア全4種を発売した。

夏の強い日差しに対して、紫外線対策をするのは今や常識となった。しかし、実は地表に届く太陽光の約50％を占めているものが「近赤外線」。近赤外線は紫外線に比べて波長が長く、皮膚の深層部（真皮層や筋肉層）にまで到達するといわれている。また、真皮層にあるコラーゲンなどにダメージを与えることで、しわやたるみといった「肌老化」の原因にも。さらに、日焼けのようなヒリヒリとした熱さや赤みを感じにくいため、自覚がないままダメージが蓄積されてしまうという厄介な特徴がある。近赤外線対策としては、対応する日焼け止めをこまめに塗ることなどが挙げられるが、汗をかく季節は塗り直しの手間がかかり、忙しい毎日の中では徹底するのが難しいという声も少なくない。

そこでKEYUCAでは、服を着るだけで手軽に近赤外線を防ぐことができる「近赤外線カットシリーズ」を開発。検査機関のデータにおいて、UV遮蔽率（ニット 90％〜、カット素材 94.7％〜）、近赤外線遮蔽率（ニット 71.2％〜、カット素材 77％〜）という数値を実証している。さらに、全アイテムに、汗ばむ季節でもさらりと着られる「吸水速乾」と、自宅で手軽に手入れできる「マシンウォッシャブル」機能を採用。カット素材のワンピースとチュニックには、触れるとひんやり心地よい「接触冷感」機能も備えている。「着るだけ」の手軽な日差し対策とストレスフリーな着心地を両立した同シリーズを取り入れて、過酷な夏を涼しく快適に過ごしてみては。



「近赤外線防止カットワンピース」

「近赤外線防止カットワンピース」は、二の腕が細く見えるよう計算されたノースリーブの袖カットがポイントのワンピース。脇には下着が見えないようマチが付いており、1枚で安心して着用できる。高めのウエスト位置から広がるAラインシルエットで、スタイルアップ効果も期待できる一着になっている。



「近赤外線防止カットチュニック」

「近赤外線防止カットチュニック」は、体のラインを拾いにくいAラインシルエットのチュニック。裾に向かって広がるデザインのため、パンツとのコーディネートがおすすめ。後ろに入ったさりげないスリットが、重くなりがちな夏のレイヤードスタイルに抜け感をプラスする。



「近赤外線防止ニットクルーカーディガン」

「近赤外線防止ニットクルーカーディガン」は、シーンを選ばず着用でき、コーディネートしやすいベーシックなデザインとサイズ感のカーディガン。ロングシーズン着用できる素材感で、日焼け対策や冷房対策として、カバンの中に1枚忍ばせておきたい頼れるアイテム。肩掛けアレンジもおすすめとなっている。



「近赤外線防止ニット着流しカーディガン」

「近赤外線防止ニット着流しカーディガン」は、日陰を作りやすい大きめのシルエットで、気軽にさっと羽織れるドルマンスリーブのカーディガン。前はボタンのない「ふらし」仕様で、風通し良く着用できる。インナーにノースリーブなどを合わせ、ヘルシーなパンツスタイルを楽しむのがおすすめだとか。

［小売価格］

近赤外線防止カットワンピース：4939円

近赤外線防止カットチュニック：3839円

近赤外線防止ニットクルーカーディガン：4389円

近赤外線防止ニット着流しカーディガン：5489円

（すべて税込）

［発売日］6月19日（金）

KEYUCA＝https://www.keyuca.com